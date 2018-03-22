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В состав правления «Газпрома» может войти двоюродный племянник президента России — Михаил Путин

22 марта 2018 15:21
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Он может заняться сферой материально-технического обеспечения.
Совет директоров «Газпрома» на заседании 22 марта рассмотрит вопрос «о М.Е. Путине», говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации. Источник в «Газпроме» сообщил РБК, что речь идет о двоюродном племяннике президента России Михаиле Путине, который войдет в правление холдинга. Также этот пункт повестки дня заседания совета директоров трактует «Интерфакс»: агентство, которое также называет его двоюродным племянником главы государства, указывает, что «вопросы с такой формулировкой в повестке дня всегда касаются состава правления компании».

«Михаил Путин, двоюродный племянник президента, может занять место покойного зампреда правления «Газпрома» Александра Козлова, который в прошлом году скоропостижно скончался в 65 лет. Он занимался координацией хозяйственного и материально-технического обеспечения. Судя по всему, Путин будет курировать именно эти вопросы», — объяснил собеседник РБК в «Газпроме».

Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Михаил Путин является «дальним родственником президента», добавив, что они фактически не общаются.

Михаил Путин родился в Иваново в 1967 году, окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, говорится на сайте компании СОГАЗ, где он работает зампредом правления. В 1999–2000 годах был заместителем гендиректора «Медтехснаба» Минздрава, затем работал в других структурах министерства. В 2004–2007 годах — начальник медицинского управления «Газпрома», с 2007 года — зампред правления страховой группы СОГАЗ. В сентябре 2004 года он стал учредителем московской фармацевтической фирмы «Сателпром», совладельцем которой был также экс-глава РЖД Владим​ир Якунин, писали «Ведомости». Путин и Якунин были совладельцами и компании «Биосат», которая занималась разработками в сфере биотехнологий, производством инсулинов и интерферонов. Обе компании сейчас ликвидированы.

У Владимира Путина есть несколько двоюродных племянников. Один из них, Роман Путин, возглавляет Русский академический фонд. Согласно информации на сайте фонда, эта структура «организует и поддерживает российские и международные образовательные проекты» — научные стажировки, конференции, конкурсы и поездки ученых. Среди проектов фонда указан Международный конкурс пианистов им. С.В.Рахманинова​. Кроме того, в 2015 году стало известно о планах включить Романа Путина в совет директоров Объединенной микрофинансовой корпорации.

Еще один двоюродный племянник Путина — Михаил Шеломов. В ноябре 2017 года «Дождь» сообщал, что он владеет 99,99-процентной долей в компании «Акцепт», которой в свою очередь принадлежат фирмы «Платинум» и «СОГАЗ-Недвижимость»​. Эта информация подтверждается данными системы СПАРК. По расчетам «Дождя», чистая прибыль компаний в 2016 году составляла 2,04 млрд руб.


Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
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Комментарии



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