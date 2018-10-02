В самарском арбитраже нашли временную замену экс-председателю Александру Ефанову
2 октября 2018 19:09
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Он — коренной самарец, более 12 лет работает в юридической профессии.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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