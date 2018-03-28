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Новости /  Политика /  Политика региона  

В регионе проведут дополнительные проверки торгово-развлекательных центров

28 марта 2018 07:40
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В регионе проведут дополнительные проверки торгово-развлекательных центров
В понедельник, 26 марта, глава региона Дмитрий Азаров и начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили комплекс профилактических и проверочных мероприятий в крупных ТРЦ региона в связи с трагедией в Кемерово.

Принят ряд важных решений, касающихся обеспечения безопасности людей, пребывающих в торгово-развлекательных центрах региона. Так, уже сегодня специалисты завершат мониторинг ранее проведенных проверок ТРЦ.

Помимо этого, поручено организовать проверку исправности систем противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации).

Особое внимание будет уделено оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о возгорании в подразделение пожарной охраны. Специалисты также проверят наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние пожарных проездов, доступ к каждому эвакуационному выходу из зданий торгово-развлекательных центров.

Кроме того, поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей из зданий ТРЦ в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торговом центре. Правительственная телеграмма была направлена в адрес губернатора области Амана Тулеева.

"Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии", - подчеркнул глава региона. 


Фото: пресс-служба правительства Самарской области
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