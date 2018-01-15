В регионе будет разработана программа поддержки малых городов

121

Поручение о создании такого документа региональному кабинету министров дал врио губернатора Самарской областина прошедшем в Правительстве совещании с главами муниципалитетов.«Мы отдельно работаем по сельским территориям, и здесь благодаря поддержке федеральных властей работает целый ряд программ, в том числе, по устойчивому развитию сельских территорий. Но у нас, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно из фокуса региональной власти часто выпадают малые города», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Более предметно программу глава региона обсудит в рамках общеобластного выездного совещания в одном из муниципалитетов. Проведение такого совещания глава региона предложил запланировать в городе Похвистнево в рамках рабочего визита в начале февраля. Дмитрий Азаров отметил: меры поддержки будут носить системный и комплексный характер. По поручению главы региона эту работу возглавит врио первого вице-губернатора - Председателя Правительства Самарской области«Здесь для каждого министерства есть работа, есть над чем подумать, выдвинуть свои предложения. Для того, чтобы мы системно, комплексно подошли к решению тех вопросов, которые накопились по малым городам. Вместе определились по приоритетам развития, посоветовались с людьми. Люди должны понимать, что в равной степени имеют возможность рассчитывать на поддержку государственной и региональной власти», - отметил Дмитрий Азаров.Инициативу главы региона активно поддержалигГлавы малых городов области.Глава Жигулевскасчитает, что принятие такой программы требовалось уже давно. «В последнее время очень серьезное внимание уделялось развитию Самарско-Тольяттинской агломерации. Большие программы реализовывались в рамках подготовки к Чемпионату мира в основном в Самаре, - заметил он, - Получалось, что малые города несколько обделены вниманием. А ведь у нас масса проблем. Поэтому нам нужно понимать в каком направлении двигаться, на что мы можем рассчитывать в планировании долгосрочных перспектив».Глава Отрадногосчитает инициативу принципиальной для развития муниципалитетов. «Очень важно, что Губернатор обратил внимание на малые и средние города. В малых городах, есть свои проблемы. И если сейчас вовремя не начать их решать, то в будущем жители нас просто не поймут. Нужна поддержка и региональных, и федеральных властей».Глава Сызраниотметил, что это решение абсолютно своевременное: «У каждого малого города есть своя специфика. - отметил Николай Лядин, - Сызрань, например, отличается выгодным географическим расположением. Это мощный транспортный узел - у нас и железные дороги, и автомобильная трасса федерального значения, и водный транспорт. И чтобы местное развитие вписывалось в стратегию развития Самарской области, конечно, нужна системная работа», сообщает пресс-служба облправительства.Фото: nano-lavka.ru