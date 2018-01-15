В регионе будет разработана программа поддержки малых городов
15 января 2018 22:32
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«Мы отдельно работаем по сельским территориям, и здесь благодаря поддержке федеральных властей работает целый ряд программ, в том числе, по устойчивому развитию сельских территорий. Но у нас, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно из фокуса региональной власти часто выпадают малые города», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Более предметно программу глава региона обсудит в рамках общеобластного выездного совещания в одном из муниципалитетов. Проведение такого совещания глава региона предложил запланировать в городе Похвистнево в рамках рабочего визита в начале февраля. Дмитрий Азаров отметил: меры поддержки будут носить системный и комплексный характер. По поручению главы региона эту работу возглавит врио первого вице-губернатора - Председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов.
«Здесь для каждого министерства есть работа, есть над чем подумать, выдвинуть свои предложения. Для того, чтобы мы системно, комплексно подошли к решению тех вопросов, которые накопились по малым городам. Вместе определились по приоритетам развития, посоветовались с людьми. Люди должны понимать, что в равной степени имеют возможность рассчитывать на поддержку государственной и региональной власти», - отметил Дмитрий Азаров.
Инициативу главы региона активно поддержалигГлавы малых городов области.
Глава Жигулевска Владимир Классен считает, что принятие такой программы требовалось уже давно. «В последнее время очень серьезное внимание уделялось развитию Самарско-Тольяттинской агломерации. Большие программы реализовывались в рамках подготовки к Чемпионату мира в основном в Самаре, - заметил он, - Получалось, что малые города несколько обделены вниманием. А ведь у нас масса проблем. Поэтому нам нужно понимать в каком направлении двигаться, на что мы можем рассчитывать в планировании долгосрочных перспектив».
Глава Отрадного Александр Бугаков считает инициативу принципиальной для развития муниципалитетов. «Очень важно, что Губернатор обратил внимание на малые и средние города. В малых городах, есть свои проблемы. И если сейчас вовремя не начать их решать, то в будущем жители нас просто не поймут. Нужна поддержка и региональных, и федеральных властей».
Глава Сызрани Николай Лядин отметил, что это решение абсолютно своевременное: «У каждого малого города есть своя специфика. - отметил Николай Лядин, - Сызрань, например, отличается выгодным географическим расположением. Это мощный транспортный узел - у нас и железные дороги, и автомобильная трасса федерального значения, и водный транспорт. И чтобы местное развитие вписывалось в стратегию развития Самарской области, конечно, нужна системная работа», сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: nano-lavka.ru
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