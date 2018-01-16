В правительстве решают вопрос о предоставлении налоговых льгот для работодателей, следящих за здоровьем своих сотрудников

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«В 2017 году мы [Минздрав] подписали соглашение с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), для того чтобы развивать корпоративную медицину и мотивировать работодателей к сохранению здоровья», — заметила она.Скворцова добавила, что при правительстве под руководством вице-премьера Ольги Голодец была создана специальная рабочая группа, которая оценивает лучшие практики корпораций (фитнес, диспансеризация, выделение специальных дней на медицинские осмотры, правильное питание на производстве и др.).«Эта тема мотивирования, в том числе нахождения материальных стимулов, например налоговых льгот для тех руководителей, которые следят за здоровьем своих сотрудников, вот она сейчас обсуждается. Пока еще окончательных решений не принято, но есть много интересных предложений», — рассказала она.Летом Минздрав предлагал ввести ответственность для тех работодателей, чьи сотрудники не проходят диспансеризацию. Такой пункт был прописан в приоритетном проекте правительства по здоровому образу жизни.