Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров отметил - деверсифицированная экономика района, современные технологии производства, особенно в сельском хозяйстве, богатое историческое и культурное наследие раскрывают перед муниципалитетом огромные перспективы. Для того, чтобы грамотно в
Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район
После запуска проекта по маркировке шуб вице-премьер Игорь Шувалов поручил распространить эксперимент и на другие товары. Так, с 2020 года обязательной будет маркировка лекарств, а добровольный эксперимент по чипированию обуви начнется с 1 июня 2018 года.
Таможенные платежи за шубы выросли в 1,8 раза после введения маркировки
Они установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних.
Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности
Это более чем на 30 млрд руб. выше суммы, названной ранее.
Физлицам и индивидуальным предпринимателям простят 184 млрд налоговых долгов, сообщил Силуанов
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Житель Безенчукского района на 11 лет лишился свободы за приобретение и хранение наркотиков
В РПЦ заявили о необходимости отменить григорианский календарь
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
В Самаре руководители детского сада осуждены за мошенничество с субсидиями
Скворцова добавила, что при правительстве была создана специальная рабочая группа, которая оценивает лучшие практики корпораций (фитнес, диспансеризация, выделение специальных дней на медицинские осмотры, правильное питание на производстве и др.).
В правительстве решают вопрос о предоставлении налоговых льгот для работодателей, следящих за здоровьем своих сотрудников
сегодня  Среда, 17 января, 01:55
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/01:
USD 56.39
0.03
EUR 69.02
0.2
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В правительстве решают вопрос о предоставлении налоговых льгот для работодателей, следящих за здоровьем своих сотрудников

16 января 2018 20:27
117
Скворцова добавила, что при правительстве была создана специальная рабочая группа, которая оценивает лучшие практики корпораций (фитнес, диспансеризация, выделение специальных дней на медицинские осмотры, правильное питание на производстве и др.).
В правительстве прорабатывают вопрос о предоставлении налоговых льгот для работодателей, которые заботятся о здоровье своих сотрудников, рассказала министр Вероника Скворцова в интервью РБК.

«В 2017 году мы [Минздрав] подписали соглашение с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), для того чтобы развивать корпоративную медицину и мотивировать работодателей к сохранению здоровья», — заметила она.

Скворцова добавила, что при правительстве под руководством вице-премьера Ольги Голодец была создана специальная рабочая группа, которая оценивает лучшие практики корпораций (фитнес, диспансеризация, выделение специальных дней на медицинские осмотры, правильное питание на производстве и др.).

«Эта тема мотивирования, в том числе нахождения материальных стимулов, например налоговых льгот для тех руководителей, которые следят за здоровьем своих сотрудников, вот она сейчас обсуждается. Пока еще окончательных решений не принято, но есть много интересных предложений», — рассказала она.

Летом Минздрав предлагал ввести ответственность для тех работодателей, чьи сотрудники не проходят диспансеризацию. Такой пункт был прописан в приоритетном проекте правительства по здоровому образу жизни.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
16 января 2018  22:20
Дмитрий Азаров отметил - деверсифицированная экономика района, современные технологии производства, особенно в сельском хозяйстве, богатое историческое и культурное наследие раскрывают перед муниципалитетом огромные перспективы. Для того, чтобы грамотно в
Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район
Дмитрий Азаров отметил - деверсифицированная экономика района, современные технологии производства, особенно в сельском хозяйстве, богатое историческое и... Политика региона
169
16 января 2018  20:27
Скворцова добавила, что при правительстве была создана специальная рабочая группа, которая оценивает лучшие практики корпораций (фитнес, диспансеризация, выделение специальных дней на медицинские осмотры, правильное питание на производстве и др.).
В правительстве решают вопрос о предоставлении налоговых льгот для работодателей, следящих за здоровьем своих сотрудников
Скворцова добавила, что при правительстве была создана специальная рабочая группа, которая оценивает лучшие практики корпораций (фитнес, диспансеризация,... Политика региона
116
16 января 2018  18:50
Сейчас зарплата госслужащих одной и той же категории может отличаться в два-три раза.
Зарплаты чиновников надо привязать к показателям эффективности, указывают в Счетной палате
Сейчас зарплата госслужащих одной и той же категории может отличаться в два-три раза.  Политика региона
150
Весь список
Выборы 2018
9 января 2018  18:57
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
87
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2089
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1495
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
611
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
375
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
377
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6363
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2369
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9286
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3094
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1845
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2263
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2141
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1789
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3417
Весь список

Мероприятия
Иван Пивкин обсудит с жителями региона организацию дорожного движения на Московском шоссе
Сотрудники Госавтоинспекции Кошкинского района провели профилактическую акцию «Родительский патруль»
Самарская областная универсальная научная библиотека проведет видеоконференцию «Матч на руинах»
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район

20

Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности

19

25 января в Самару и Тольятти приедет кандидат в Президенты РФ Павел Грудинин

16
за неделю

Новая глава Самары утвердила себе команду

2192

В Самаре мать оставила умирать новорожденного ребенка на улице

1949
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда