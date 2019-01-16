В правительстве поддержали ужесточение скоростного режима
16 января 2019 14:31
149
Вице-премьер подчеркнул, что такое нововведение может положительно сказаться на безопасности на дороге. По его словам, зазор в 20 км/ч появился в связи с отсутствием технической возможности прежних устройств устанавливать предельно точную скорость движения транспорта.
Ранее эту инициативу также поддержали в Минтрансе РФ. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, в других странах такой порог, как правило, составляет 5–10 и даже 0 км в час.
На данный момент власти активно обсуждают вопрос об отмене нештрафуемого превышения скорости +20 км/ч. Как ранее в интервью Autonews.ru рассказал глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, формально в России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители ездят с превышением на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует. При этом у современных камер, установленных на дорогах Москвы, допущение по контролю скорости — до 3 км/ч.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
16 января 2019 14:31
Уже в ближайшее время могут вернуть штраф за превышение скоростного лимита на 10 километров в час. Политика региона
148
15 января 2019 22:55
Итоги первого дня работы Дмитрия Азарова в Москве в рамках форума. Политика региона
493
15 января 2019 17:57
Ранее в ведомстве выбрали регионы, где для поиска универсальных механизмов борьбы с бедностью будут запущены спецпроекты Политика региона
309
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1038
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
750
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
731
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
534
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
711
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
914
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
830
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1111
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
741
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1518
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1325
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1675
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2046
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2239
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3467
Мероприятия