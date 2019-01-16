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Новости /  Политика /  Политика региона  

В правительстве поддержали ужесточение скоростного режима

16 января 2019 14:31
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Уже в ближайшее время могут вернуть штраф за превышение скоростного лимита на 10 километров в час.
Вице-премьер Максим Акимов поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщает РБК со ссылкой на РИА «Новости». Такое заявление он сделал в кулуарах Гайдаровского форума. Акимов назвал эту инициативу «перспективной».

Вице-премьер подчеркнул, что такое нововведение может положительно сказаться на безопасности на дороге. По его словам, зазор в 20 км/ч появился в связи с отсутствием технической возможности прежних устройств устанавливать предельно точную скорость движения транспорта.

Ранее эту инициативу также поддержали в Минтрансе РФ. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, в других странах такой порог, как правило, составляет 5–10 и даже 0 км в час.

На данный момент власти активно обсуждают вопрос об отмене нештрафуемого превышения скорости +20 км/ч. Как ранее в интервью Autonews.ru рассказал глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, формально в России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители ездят с превышением на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует. При этом у современных камер, установленных на дорогах Москвы, допущение по контролю скорости — до 3 км/ч.






 
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Комментарии



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