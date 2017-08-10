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В правительстве обсуждалось размещение майнинговых центров вблизи мощных источников электроэнергии, сообщил Шувалов

10 августа 2017 23:34
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Пока Россия занимает 2% мирового рынка добычи криптовалют, лидирует Китай с долей 60%.
​Как сообщил РБК первый вице-премьер Игорь Шувалов, перспективы майнинга криптовалюты в России обсуждались на уровне правительства.

«Мы обсуждали этот вопрос в рамках рабочей группы по блокчейну и дискуссии по работе Внешэкономбанка по данному направлению. Мы говорили о будущем этого сектора в России, учитывая что он так быстро развивается в мире. В том числе речь шла о генераторах электрической энергии, около которых можно было бы ставить такие [майнинговые] центры. Но пока это дискуссия, конкретных проектов еще нет. Чтобы такие центры развивались, необходимо подготовить соответствующее законодательство и его регулирование», — рассказал РБК Шувалов.

Блокчейн, или технология распределенных реестров (от англ. blockchain — цепочка блоков), позволяет создать децентрализованную систему отношений, в которой каждая следующая транзакция зависит от предыдущей. Таким образом, данные о транзакции невозможно изменить или удалить. Впервые термин появился для обозначения распределенной базы данных, реализованной в биткоине, наиболее популярной в мире криптовалюте (электронное платежное средство). Чтобы стать обладателем биткоина или альткоина (общее название для всех других видов криптовалюты), пользователь может либо приобрести валюту, либо получить ее в процессе майнинга — предоставления своих вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты. Майнинг осуществляется с помощью специального оборудования — майнеров.

По данным российского производителя оборудования для майнинга Bitfury Group, абсолютным лидером в нем сейчас является Китай, на Россию приходится всего 2% мировых майнинговых мощностей.

По словам члена наблюдательного совета фонда Ethereum Владислава Мартынова, рост интереса к майнингу в России связан с тем, что в стране переизбыток электроэнергии и она достаточно дешевая. По словам одного из участников рынка, майнингом занимаются на некоторых предприятиях «Ростеха». В госкорпорации РБК заявили, что не реализуют каких-либо проектов в области майнинга.

На вопрос о том, является ли «Ростех» одним из крупных организаторов майнинговых проектов в России, Игорь Шувалов ответил РБК, что о таком не слышал, но в перспективе любая компания может войти в подобные проекты

На Петербургском экономическом форуме заместитель председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова заявила, что начата работа над национальной криптовалютой. В прошлом году ЦБ объявил о намерении создать программный комплекс, обеспечивающий обмен и хранение финансовой информации с использованием мастерчейн — технологии распределенных реестров, напомнила директор центра технологических инноваций Сбербанка Екатерина Фроловичева.

Среди российских предпринимателей, активно интересующихся блокчейн-технологиями, — интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Его компания Radius Group разместит оборудование для добычи криптовалют на территории бывшего завода «Москвич». Созданные Мариничевым майнинговые пулы, по оценке РБК, «добыли» криптовалюты на $7,1 млн.

Общий размер капитализации криптовалют составляет $123 млрд.




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Комментарии



Политика региона
10 августа 2017  23:34
Пока Россия занимает 2% мирового рынка добычи криптовалют, лидирует Китай с долей 60%.
В правительстве обсуждалось размещение майнинговых центров вблизи мощных источников электроэнергии, сообщил Шувалов
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