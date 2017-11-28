В правительстве назвали дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках

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«Установление минимального допустимого размера торговых объектов создаст условия для дискриминации среднего и малого предпринимательства по сравнению с крупными», — отметили специалисты. «Такая дискриминация противоречит принципам российского антимонопольного законодательства и может привести к тому, что небольшие розничные торговые точки будут вытеснены с рынка крупными розничными сетями, которые занимают более прочную позицию на рынке», — подчеркнули они. В таком случае у последних, как замечают эксперты, «появится конкурентное преимущество», что повлечет за собой перераспределение объемов продаж в пользу крупных сетей.Помимо этого запрет продажи сигарет в ларьках и других торговых объектах площадью менее 50 кв. м «приведет к их резкому снижению рентабельности, сокращению количества рабочих мест и уменьшению местных доходов», обратили внимание специалисты, заметив также, что подобный запрет в антитабачной концепции Минздрава «ничем не обоснован с экономической точки зрения».​«Инициатива может иметь негативное влияние на рост нелегальной торговли, так как небольшие магазины могут продолжать продавать табачные изделия незаконно», — сообщили в правительстве, предложив «рассмотреть возможность» исключить из антитабачной концепции соответствующий запрет.Кроме того, в правительстве призвали не лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета, назвав подобную идею Минздрава «крайне спорной». «Это может означать, например, запрет субсидирования фильмов о Второй мировой войне или об иных исторических событиях в России и в мире, в том числе научно-популярных и просветительских», — пояснили эксперты.Проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» российское Министерство здравоохранения разместило на своем сайте 18 октября. Тогда же документ ведомство передало на утверждение в правительство.Концепция разрабатывалась им в соответствии с Рамочной конвенцией по борьбе против табака, которая вступила в силу в 2005 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Новый документ, как рассчитывают в Минздраве, должен сменить предыдущий, действовавший в 2010–2015 годах. Им Минздрав планировал запретить вейпы и кальяны в кафе, а также ограничить курение в коммунальных квартирах и личных автомобилях.Кроме того, в июне Минздрав заявил о необходимости прекращения финансирования кинопродукции, в которой демонстрируется табачная продукция. В том же месяце такую же точку зрения высказывала глава министерства Вероника Скворцова.Однако, несмотря на это, 2 ноября стало известно, что правительство вернуло антитабачную концепцию Минздраву на доработку. Об этом РБК тогда рассказали два источника на табачном рынке и подтвердил источник в социальном блоке правительства. В кабмине, по информации собеседников РБК, объясняли это тем, что в представленном проекте концепции отсутствовал «ряд ключевых показателей», в частности не было оценки эффективности ее реализации, а также итогов выполнения плана мероприятий по реализации предшествующей концепции в 2010–2015 годах, отмечали в правительстве.Вести дальнейшую работу над документом Министерство здравоохранения будет совместно с другими заинтересованными ведомствами и экспертным советом при правительстве, подчеркивали в кабмине.Фото: Комсомольская правда / Global Look Press