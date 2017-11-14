В повестке сегодняшнего заседания СГД - итоги социально-экономического развития области, бюджет на 2018 год

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В повестке сегодняшнего заседания СГД - важнейшие вопросы. Итоги социально-экономического развития области, бюджет на 2018 и плановый период 2019-2020. Заседание проходит при участии главы регионаДмитрий Азаров: "Мы должны создать условия для самореализации молодых граждан. 85% молодых людей ставят во главу угла трудоустройство. Если мы создадим условия для развития промышленности, предпринимательства, благоприятный инвестклимат, рабочие места будут появляться."- Большая работа ведётся на федеральном уровне. На региональном, на муниципальном уровнях резервы будут открытыми. Аналогичная работа по формированию резерва будет вестись и на крупных предприятиях, - говорит глава региона.Дмитрий Азаров считает, что необходимо проанализировать существующую Стратегию развития СО, проработать по направлениям с привлечением самого широкого круга участников. Стратегия принята, нужно к ней возвращаться.Дмитрий Азаров поручил Фонду капитального ремонта СО провести открытое отчетное заседание с привлечением депутатов, заинтересованных участников рынка, общественных советов.