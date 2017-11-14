В повестке сегодняшнего заседания СГД - итоги социально-экономического развития области, бюджет на 2018 год
14 ноября 2017 16:52
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Дмитрий Азаров: "Мы должны создать условия для самореализации молодых граждан. 85% молодых людей ставят во главу угла трудоустройство. Если мы создадим условия для развития промышленности, предпринимательства, благоприятный инвестклимат, рабочие места будут появляться."
- Большая работа ведётся на федеральном уровне. На региональном, на муниципальном уровнях резервы будут открытыми. Аналогичная работа по формированию резерва будет вестись и на крупных предприятиях, - говорит глава региона.
Дмитрий Азаров считает, что необходимо проанализировать существующую Стратегию развития СО, проработать по направлениям с привлечением самого широкого круга участников. Стратегия принята, нужно к ней возвращаться.
Дмитрий Азаров поручил Фонду капитального ремонта СО провести открытое отчетное заседание с привлечением депутатов, заинтересованных участников рынка, общественных советов.
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