В полицию Москвы обратился 31-летний нигерийский болельщик и попросил политическое убежище
5 июля 2018 17:11
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«Мужчина рассказал, что на его родине он принимал участие в антиправительственных акциях и в настоящее время правительственные войска Нигерии угрожают его жизни», — уточнил собеседник в полиции.
Нигериец был передан сотрудникам миграционной службы управления внутренних дел Восточного административного округа для принятия решения о его статусе на территории России.
В посольстве Нигерии в Москве сообщили РБК, что им ничего не известно о попросившем убежище болельщике. «Мы не знаем ничего ни про эту ситуацию, ни о причинах его прошения», — сказали в посольстве.
Согласно российскому законодательству, политическое убежище на территории страны предоставляется по указу президента. Получить его могут иностранные граждане и лица без гражданства, которые ищут защиту от преследования, а также те, для кого есть реальная угроза стать жертвой преследования (в стране гражданской принадлежности или в стране местожительства) за общественно-политическую деятельность и убеждения. При этом последние не должны противоречить демократическим принципам и нормам международного права. Ходатайства о предоставлении политического убежища принимают территориальные органы МВД России.
Сборная Нигерии выступала на групповом этапе чемпионата мира, однако до плей-офф добраться не смогла. Команда заняла третье место в группе D и вылетела с турнира.
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