В основу предвыборной программы Путина ляжет его послание Федеральному собранию, рассказали источники РБК
29 января 2018 20:48
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Также в программу войдут инициативы, о которых президент уже заявлял ранее и может заявить в ближайшее время, сказал другой источник РБК. Частью программы, безусловно, станет инициатива о ежемесячных денежных выплатах на первого ребенка до достижения им полутора лет, а также продление программы действия материнского капитала до 2021 года, сказал другой источник РБК. Путин, объявляя об этом, говорил, что речь идет о «перезагрузке» политики демографического развития.
Не исключено, что в программу войдут предложения, касающиеся развития системы местного самоуправления и инфраструктуры, сообщил еще один близкий к администрации президента источник РБК. По его словам, инициативы по развитию местного самоуправления готовятся для послания президента, а тема развития инфраструктуры будет затрагиваться во время его предвыборной кампании.
Путин на ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года заявил, что «не хотел бы сейчас говорить о предвыборной программе», которая у него, «так же как и у других кандидатов, наверняка будет, должна быть». «Она у меня практически есть», — уточнил глава государства, добавив, что главное, на чем нужно сосредоточить «внимание и власти, и общества», — это развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие технологии и повышение производительности труда.
Само послание состоится 6 февраля, сообщал Bloomberg. Источники РБК подтверждают, что обращение президента к Федеральному собранию запланировано на этот день.
В конце прошлого года источники РБК говорили, что в Кремле задумались о переносе президентского послания с декабря на февраль.
Причина — в желании Кремля «усилить электоральный эффект» от послания, пояснил один из собеседников РБК. Чем ближе к выборам, тем сильнее эффект, добавил он.
Послание будет носить консервативный характер, не стоит ожидать от главы государства предложений о громких реформах, сказал другой собеседник, близкий к администрации президента. Это будет послание в стиле Путина, который всегда являлся сторонником стабильного развития, добавляет он.
Все идеи крупных, серьезных реформ, о которых можно было бы заявить не только в послании, но и во время предвыборной кампании, отвергли еще осенью, уточнил другой близкий к Кремлю источник РБК.
Обсуждается, что предвыборную программу президента опубликуют после послания Федеральному собранию, сказали два собеседника РБК. По их словам, Кремль не будет использовать тот же ход, что и на прошлых выборах, когда программа Путина, по сути, состояла из семи статей, публиковавшихся раз в неделю в федеральных СМИ. Статьи касались социальной политики, экономики, международных отношений и т.д.
Где именно будет опубликована программа на этот раз, решения пока нет. Возможно, в качестве места публикации будет выбрано одно из федеральных изданий, заявил близкий к Кремлю источник РБК.
«Послание — наиболее стратегически ориентированный формат президентских выступлений. Достаточно логично обозначить контуры возможной стратегии развития и действий на ближайшие годы именно в послании и логично, что именно оно станет основой программы президента», — считает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.
Перенос сроков послания, по его словам, связан «не только, а может, даже и не столько непосредственно с задачами предвыборной кампании». «Объективно за последние месяцы прояснились или более четко обозначились контуры ситуации в экономике, включая ситуацию на мировых финансовых и сырьевых рынках, а также во внешней политике — от Сирии до ситуации с санкциями», — говорит он. В том числе и с учетом этого дополнительно проработаны проекты возможных новых стратегических решений, о некоторых из них может быть объявлено в послании, полагает Бадовский.
Путин — сторонник эволюционного, естественного пути развития, без резких скачков и рывков, говорит политолог Константин Калачев. «Он консерватор, верит в консервативный метод лечения страны», — продолжает эксперт. Консерватизм президента отвечает ожиданиям общества, в котором есть запрос на эволюционное развитие, предвыборная кампания Путина идет по инерционному сценарию, «чудес никто не обещает», поэтому изначально было ясно, что ни послание, ни предвыборная программа никого не удивят, поясняет Калачев. «Что касается радикальных изменений, то президент относится к тем людям, которые семь раз отмерят, прежде чем принять решение, и такие (радикальные) решения возможны только в том случае, если есть запрос общества или откладывать (действия) уже нельзя», — резюмирует Калачев.
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