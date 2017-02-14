В округе готовятся к совместному совещанию Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФО
14 февраля 2017 19:13
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На предстоящем выездном совещании планируется рассмотрение вопросов «О дополнительных мерах по профилактике террористических и экстремистских проявлений, а также реализации государственной политики в сферах межнациональных и
межконфессиональных отношений в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа» и «О дополнительных мерах по противодействию незаконной миграции на территории субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа».
Участники заседания рабочей группы обсудили план подготовки и структуру информационно-аналитических материалов по указанной тематике, сообщает пресс-служба Правительства Самарской области.
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