В округе готовятся к совместному совещанию Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФО

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На предстоящем выездном совещании планируется рассмотрение вопросов «О дополнительных мерах по профилактике террористических и экстремистских проявлений, а также реализации государственной политики в сферах межнациональных имежконфессиональных отношений в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа» и «О дополнительных мерах по противодействию незаконной миграции на территории субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа».Участники заседания рабочей группы обсудили план подготовки и структуру информационно-аналитических материалов по указанной тематике, сообщает пресс-служба Правительства Самарской области.