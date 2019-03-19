В облправительстве прошло расширенное заседание коллегии министерства экономического развития и инвестиций СО

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В состав вновь созданной коллегии вошли руководители органов исполнительной власти Самарской области, представители органов местного самоуправления, подведомственных организаций, представители ВУЗов, общественных организаций, эксперты.Министр экономического развития и инвестиций Самарской областиобозначил ключевые задачи министерства на 2019 год: «По итогам работы 2018 года мы определили важнейшие направления и приоритеты на 2019. Несомненно, важнейшим направлением работы, приоритетной задачей, поставленной перед нами Губернатором Дмитрием Азаровым, является привлечение инвестиций. Для этого мы переформатировали работу наших институтов развития. Определен ряд ключевых направлений, связанных с развитием наших инвестиционных площадок – Особой экономической зоны «Тольятти», двух территорий опережающего социально-экономического развития — Тольятти и Чапаевск; еще одно направление – государственно-частное партнерство. В сфере ГЧП в зоне внимания федеральных властей и на особом контроле два стратегически важных проекта – мостовой переход в районе с. Климовка и магистраль «Центральная».Развитие инноваций – еще одно ключевое направление работы министерства. «Уже идет «перезагрузка» работы технопарка «Жигулевская долина», активизируется работа по развитию Национальной технологической инициативы (НТИ), созданию Научно-образовательного центра в Самарской области (НОЦ)», — акцентирует министр.Переформатирование работы министерства началось также и по направлениям, отвечающим за реализацию двух национальных проектов – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». «Мы всегда занимали активную позицию в развитии МСП, но сейчас наша задача – кратно увеличить работу всех существующих механизмов поддержки бизнеса. Более чем на 80 тысяч за 6 лет увеличить количество людей, занятых в малом бизнесе – такая задача поставлена Правительством РФ в рамках реализации нацпроекта. Задача очень непростая – и мы будем создавать новые механизмы работы наших институтов развития, таким образом повышать эффективность тех мер, которые существуют» — пояснил Дмитрий Богданов.Реализация задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году будет проводиться министерством в части оптимизации мер поддержки экспортно ориентированных организаций и предприятий Самарской области. Это необходимо для продвижения на внешние рынки продукции приоритетных отраслей экономики региона, увеличения доли высокотехнологичного экспорта, а также поиска иностранных партнеров для реализации инвестиционных проектов. Формирование в экономике Самарской области глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, а также достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году в размере 3,53 млрд. долларов США — является основной целью нацпроекта.В 2019 году одним из основных направлений работы Правительства региона станет участие во всех 12 национальных проектах. Кураторство реализации всех нацпроектов, действующих на территории региона поручено губернатором министерству экономического развития и инвестиций региона. В 2019 году Самарская область получит 15 млрд рублей на их реализацию.«Реализация нацпроектов придаст новую динамику развитию области. Конечно, это огромная работа по разработке и защите нацпроектов, но уверен, что в течение года мы завершим работу по многим направлениям», — отмечал ранеев рамках своей пресс-конференции.В министерстве создан проектный офис, осуществляется контроль всех сроков, всех регламентов паспортов национальных проектов, внедряется информационная система, которая отслеживает контрольные точки, контролирует ключевые показатели, вовремя выявляет проблемы на любом этапе реализации каждого нацпроекта, передает пресс-служба облправительства.Резюмируя свое выступление, Дмитрий Богданов отметил: «Мы продолжаем «перезагрузку» подведомственной инфраструктуры в контексте экономических трендов – тематики «Умных городов», развития IT-сектора, выработки новых конкурентных инструментов привлечения инвесторов и пр. Также нами взят курс на укрепление работы с вузами в рамках реализации подпрограммы «Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области» на 2015 – 2020 годы» в практической части реализации проектов под реальный запрос региональных предприятий. Задача министерства, сохранив темпы развития ресурсоснабжающих организаций, создать такие условия, чтобы инвесторам в нашем регионе было проще, быстрее и дешевле реализовывать свои проекты».Подробно о деятельности министерства по наращиванию инвестиционного потенциала региона выступил– руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей. В регионе ведется активная работа по развитию инвестиционных площадок, таких как особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти», индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», территория опережающего социально-экономического развития «Тольятти», технопарк «Жигулевская долина 2» и др. «За 2018 год рассмотрено 17 инвестиционных проектов с целью предоставления налоговых льгот, 15 инвесторов получили государственную поддержку в форме льготного налогообложения» — рассказал Алексей Ильметов.О результатах работы по развитию территории опережающего социально-экономического развития в своём докладе рассказала заместитель министра: «По итогам 2018 года ТОР «Тольятти» занимала лидирующую позицию по числу резидентов, включенных в федеральный реестр резидентов, среди всех территорий опережающего развития, созданных в моногородах. Статус резидента получен 45 «тольяттинскими» компаниями, которые готовы инвестировать в развитие Тольятти более 10 млрд. рублей и создать 5 тысяч новых рабочих мест. На 01.01.2019 в ТОСЭР «Тольятти» вложено 1,1 млрд. руб. инвестиций, создано 2,5 тыс. рабочих мест».В феврале 2019 года Правительством РФ принято постановление о создании ТОСЭР «Чапаевск». В настоящее время министерством ведется работа по привлечению резидентов.Об итогах работы по внедрению механизмов государственно-частного партнёрства рассказал заместитель министра, напомнив, что в 2018 году Самарская область наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью занимает первое место по уровню развития ГЧП.Одними из приоритетных направлений развития ГЧП в регионе являются:— проекты в сфере транспортного обеспечения, такие как строительство автомагистрали «Центральная» и строительство мостового перехода через реку Волга с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал»;— проекты по развитию железнодорожного транспорта — организация интермодальных перевозок на участке Самара – Тольятти и строительство железнодорожных путей для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти»;— модернизация объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в г.о.Самара;— освоение территории вблизи стадиона «Самара-Арена».С 1 января 2019 года министерство стало осуществлять кураторство деятельности департамента ценового и тарифного регулирования. Департамент возглавляет. Она рассказала о внедрении новых форм установления тарифов через создание совета потребителей. «Эта мера также повлияет на улучшение условий для инвесторов. Наша задача – обеспечить прозрачность и доступность тарифов для инвесторов».Напомним, департамент образован с 1 января 2019 с передачей ему полномочий департамента регулирования тарифов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в части ценового и тарифного регулирования.Подводя итоги заседания коллегии министерства, Дмитрий Богданов отметил: «Задача министерства – кратно повысить эффективность работы всей подведомственной инфраструктуры. Направлениями деятельности инфраструктуры является привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие сферы малого и среднего предпринимательства. Также мы должны обеспечить, чтобы вся инфраструктура и региональные министерства работали как слаженный механизм при реализации стратегии развития региона и достижении целей национальных проектов», передает пресс-служба облправительства.