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Новости /  Политика /  Политика региона  

В областном минстрое состоялось заседание секций Градостроительного совета

28 декабря 2018 18:46
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Присутствующие заслушали выступление советника генерального директора РОСДОРНИИ Александра Чеботарева (Москва).
В соответствии с поручениями губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по результатам Градостроительного совета 27 декабря в министерстве строительства Самарской области состоялось заседание тематических секций №1 и №2. Мероприятие провел первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников. На заседании присутствовали представители министерства строительства Самарской области, ведущих проектных организаций и архитектурного сообщества.

Присутствующие заслушали выступление советника генерального директора РОСДОРНИИ Александра Чеботарева (Москва). Он представил комплексные схемы организации дорожного
движения на территории муниципальных образований, расположенных в границах Самарско-Тольяттинско-Сызранской агломерации.

О деталях фасадного решения офисного здания для размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном
районе г. Самара подробно доложил главный архитектор проекта Петр Яковлев. Членами Градостроительного совета и участниками тематических секций был одобрен вариант фасадного
решения, который отличается сдержанным декором и гармоничным по пропорциям входной группе. Заслуженным архитектором Российской Федерации Алексеем Герасимовым был предложен дополнительный вариант фасадного решения с завершающим в светлом камне карнизом высотной части здания.

О корректировке проектов планировки территории 2-й очереди метрополитена г. Самары (магистраль «Центральная», Южная обводная дорога) в целях адаптации территории строящегося
мостового перехода «Фрунзенский» доложили заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области - руководитель департамента планирования и развития дорожного
хозяйства Сергей Неретин, руководитель Управления главного архитектора Администрации г.о. Самара Игорь Галахов и директор ООО «Волгатрансстрой-проект» Александр Александров. В
ходе обсуждений были даны рекомендации по корректировке проектов планировки территории 2-й очереди метрополитена. Членами Градостроительного совета и участниками тематических
секций было принято решение о дополнительном рассмотрении транспортных схем мостового перехода «Фрунзенский» на совещании тематической секции после учета в работе рекомендаций
управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
28 декабря 2018  18:46
Присутствующие заслушали выступление советника генерального директора РОСДОРНИИ Александра Чеботарева (Москва).
В областном минстрое состоялось заседание секций Градостроительного совета
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28 декабря 2018  18:01
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