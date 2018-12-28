В областном минстрое состоялось заседание секций Градостроительного совета
28 декабря 2018 18:46
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Присутствующие заслушали выступление советника генерального директора РОСДОРНИИ Александра Чеботарева (Москва). Он представил комплексные схемы организации дорожного
движения на территории муниципальных образований, расположенных в границах Самарско-Тольяттинско-Сызранской агломерации.
О деталях фасадного решения офисного здания для размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном
районе г. Самара подробно доложил главный архитектор проекта Петр Яковлев. Членами Градостроительного совета и участниками тематических секций был одобрен вариант фасадного
решения, который отличается сдержанным декором и гармоничным по пропорциям входной группе. Заслуженным архитектором Российской Федерации Алексеем Герасимовым был предложен дополнительный вариант фасадного решения с завершающим в светлом камне карнизом высотной части здания.
О корректировке проектов планировки территории 2-й очереди метрополитена г. Самары (магистраль «Центральная», Южная обводная дорога) в целях адаптации территории строящегося
мостового перехода «Фрунзенский» доложили заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области - руководитель департамента планирования и развития дорожного
хозяйства Сергей Неретин, руководитель Управления главного архитектора Администрации г.о. Самара Игорь Галахов и директор ООО «Волгатрансстрой-проект» Александр Александров. В
ходе обсуждений были даны рекомендации по корректировке проектов планировки территории 2-й очереди метрополитена. Членами Градостроительного совета и участниками тематических
секций было принято решение о дополнительном рассмотрении транспортных схем мостового перехода «Фрунзенский» на совещании тематической секции после учета в работе рекомендаций
управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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