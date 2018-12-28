В областном минстрое состоялось заседание секций Градостроительного совета

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В соответствии с поручениями губернатора Самарской областипо результатам Градостроительного совета 27 декабря в министерстве строительства Самарской области состоялось заседание тематических секций №1 и №2. Мероприятие провел первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области. На заседании присутствовали представители министерства строительства Самарской области, ведущих проектных организаций и архитектурного сообщества.Присутствующие заслушали выступление советника генерального директора РОСДОРНИИ(Москва). Он представил комплексные схемы организации дорожногодвижения на территории муниципальных образований, расположенных в границах Самарско-Тольяттинско-Сызранской агломерации.О деталях фасадного решения офисного здания для размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожномрайоне г. Самара подробно доложил главный архитектор проекта. Членами Градостроительного совета и участниками тематических секций был одобрен вариант фасадногорешения, который отличается сдержанным декором и гармоничным по пропорциям входной группе. Заслуженным архитектором Российской Федерациибыл предложен дополнительный вариант фасадного решения с завершающим в светлом камне карнизом высотной части здания.О корректировке проектов планировки территории 2-й очереди метрополитена г. Самары (магистраль «Центральная», Южная обводная дорога) в целях адаптации территории строящегосямостового перехода «Фрунзенский» доложили заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области - руководитель департамента планирования и развития дорожногохозяйства Сергей Неретин, руководитель Управления главного архитектора Администрации г.о. Самараи директор ООО «Волгатрансстрой-проект». Входе обсуждений были даны рекомендации по корректировке проектов планировки территории 2-й очереди метрополитена. Членами Градостроительного совета и участниками тематическихсекций было принято решение о дополнительном рассмотрении транспортных схем мостового перехода «Фрунзенский» на совещании тематической секции после учета в работе рекомендацийуправления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба облправительства.