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Новости /  Политика /  Политика региона  

В области установлен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка

13 декабря 2017 16:16
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Размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до 3 лет в 2018 году составит 10328 руб.
Сегодня, 13 декабря 2017 года, состоялось очередное заседание Правительства Самарской области.

Решением Правительства Самарской области установлен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, в 2018 году.

В соответствии с Порядком определения размера ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, размер денежной выплаты исчисляется путем умножения величины прожиточного минимума, установленного Правительством Самарской области для детей за III квартал текущего года, на размер прогнозного индекса потребительских цен на очередной год (декабрь к декабрю), определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской области на очередной год.

С учетом вышеуказанных величин размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до 3 лет в 2018 году составит 10328 руб.

Ожидается, что в следующем году за данной выплатой смогут обратиться почти 16 тысяч получателей, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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