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В минувший понедельник Самару посетил бывший глава региона Николай Меркушкин. Экс-губернатор был замечен в районе площади Славы, где он совершал променад в сопровождении охраны. Заприметив бывшего главу региона, многие жители областного центра решили сделать с ним фото на память.Главной целью визита Николая Меркушкина в губернский центр стало посещение футбольного состязания на стадионе «Самара Арена». По информации источников, экс-губернатор пару недель назад был приглашен руководителем региона Дмитрием Азаровым в качестве официального гостя на матч чемпионата мира. Просмотр встречи с участием сборных Бразилии и Мексики был организован из VIP-ложи стадиона.«Николай Иванович был приглашен в Самару на матчи мундиаля еще пару недель назад руководителем региона Дмитрием Азаровым. Остановился в Самаре экс-губернатор вместе с несколькими сопровождающими лицами на Первой просеке в правительственном гостинично-представительском комплексе. На стадионе врио губернатора выделил ему билеты на зону VIP», – сообщает блогер Дмитрий Котуков.Источник сообщил, что бывший глава региона провел в областной столице несколько деловых встреч, в том числе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Позже Николай Меркушкин следил за футбольным состязанием на самарском стадионе.