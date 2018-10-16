В кресло министра промышленности и торговли Самарской области теперь может пересесть Михаил Жданов
16 октября 2018 23:13
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Г-на Брусникина подвело двойное гражданство. О том, что чиновник будет уволен из-за этого, сообщило издание «Парк Гагарина» со ссылкой на свои источники. Судя по всему, наличие второго гражданство стало неожиданностью для руководства «Белого дома», ведь всего несколько месяцев назад Дмитрий Азаров, тогда еще врио губернатора, сам позвал Николая Брусникина на должность главы минпрома во время праймериз «Единой России». До этого г-н Брусникин работал в правительстве Севастополя, поэтому появление данных о его двойном гражданстве выглядит сюрпризом.
В департаменте информационной политики администрации самарского губернатора «СО» ОНЛАЙН сообщили, что официальных документов об отставке Николая Брусникина не было. В приемной минпрома секретарь вообще заявила, что не может сказать, работает там г-н Брусникин или нет.
Михаил Жданов, который теперь рассматривается как кандидат на пост в министерстве промышленности, приехал в Самарскую область в 2013 году из Москвы. Он был человеком из команды бывшего руководителя Самарского МЭРИТ Александра Кобенко и исполнял обязанности министра после того, как тот решил сменить место работы. Ранее вице-спикер самарской губдумы от КПРФ Алексей Лескин в разговоре с журналистом «СО» положительно отзывался о г-не Жданове как о руководителе.
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