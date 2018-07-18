В конгрессе США потребовали допросить переводчицу беседы Трампа и Путина
18 июля 2018 23:35
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Первая об этом написала на своей странице в Twitter. Паскрел в свою очередь высказал подобную инициативу в письмах председателю Комиссии по надзору Трею Гауди, а также члену палаты представителей и Комиссии по надзору Элайдже Каммингсу, передает The Hill.
Открытые слушания с участием переводчицы, как считает Шахин, «раскроют то, что главы государств обсуждали в частном порядке». «Эта переводчица может помочь определить, чем Трамп поделился или что пообещал Путину от нашего имени», — заявила Джин Шахин.
Аналогичное предложение высказал и Билл Паскрел. «Принимая во внимание уступки», которые Трамп публично сделал на встрече Путину, «конгресс и американцы заслуживают того, чтобы узнать подробности их личной беседы», отметил Паскрел в письме. Среди «уступок» президента США его российскому коллеге он, в частности, назвал слова Трампа, «направленные против разведывательного сообщества США, американских правоохранительных органов и военных чиновников относительно нападения России на демократию Соединенных Штатов» и вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года.
«Присутствовавшая на переговорах как переводчик Марина Гросс была единственной американкой, находившейся в комнате в момент переговоров [в формате «тет-а-тет»]. Поэтому она является единственным надежным свидетелем беседы двух мировых лидеров», — утверждал в своем послании член палаты представителей.
Именно эта переводчица, как выяснил портал Business Insider, сопровождала Трампа во время его поездки в Хельсинки. У Путина, как замечает портал, на двусторонних переговорах также присутствовал личный переводчик.
В настоящий момент Гросс, по данным Business Insider, работает на американский Госдеп. Для американского правительства она, как указывает портал, переводит в течение уже многих лет. Так, в 2008 году она в качестве переводчика сопровождала в Сочи бывшую первую леди, супругу экс-президента США Джорджа Буша Лору. Также Гросс видели рядом с бывшим американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Москве в апреле 2017 года, отмечает портал.
Саммит президентов США и России состоялся в Хельсинки 16 июля. Главы государств побеседовали более двух часов с глазу на глаз и остались довольны встречей. В ходе переговоров они, в частности, обсудили конфликты в Сирии и на Украине, а также ядерное разоружение. На пресс-конференции по итогам саммита российский лидер в очередной раз отверг сообщения о вмешательстве России в американские выборы. Трамп затем заявил о прекращении вмешательства Москвы во внутренние дела США.
Американские сенаторы позже подобные заявления президента Соединенных Штатов раскритиковали. Крис ван Холлен назвал сумасшествием то, что Трамп «нападает на ФБР и верит Путину, а не своим собственным разведчикам и доказательствам, представленным конгрессом». А Джон Маккейн отозвался о совместной пресс-конференции глав государств как об «одном из самых позорных выступлений» Трампа. Оба президента, как предположил сенатор, «говорили по одному сценарию», при этом американский лидер, как уверен Маккейн «решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой».
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Комментарии
Политика региона
18 июля 2018 23:35
Только этот человек может помочь американцам выяснить, что на самом деле пообещал и чем поделился Трамп с Путиным при личном общении, считают парламентарии. Политика региона
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