В конференции реготделения ОНФ впервые принял участие глава региона Дмитрий Азаров
15 ноября 2017 20:49
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Также на заседании были приглашены министры областного Правительства, представители федеральных ведомств – для оперативного реагирования на предложения «фронтовиков».
Открывая мероприятие, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Народный фронт уверенно завоевывает авторитет среди жителей региона. «Президент страны Владимир Владимирович Путин на «Форуме действий» ОНФ сказал, что движение приобрело по-настоящему массовый характер. ОНФ объединил неравнодушных людей вокруг сложных задач, решение которых невозможно без совместных усилий государства и общества, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Вы всегда там, где необходима четкая гражданская и ярко выраженная патриотическая позиция».
Среди направлений работы фронта глава региона особо отметил борьбу с коррупцией: «Региональное отделение ОНФ вносит свою лепту в противодействие этому позорному явлению, представляющему угрозу национальной безопасности. Ситуация с коррупцией у нас не самая благоприятная по сравнению с другими субъектами РФ. Коррупция входит в пятерку вопросов, которые сильнее всего беспокоят людей». Врио Губернатора также подчеркнул, что при принятии управленческих решений уделит особое внимание мнению общественников, включая активистов ОНФ.
Одним из приоритетных проектов «фронтовиков» является проект «Генеральная уборка», направленный на ликвидацию незаконных свалок. В январе силами российских активистов ОНФ была создана интерактивная карта свалок, где каждый житель может отметить загрязненные участки. С этого времени в Самарской области прошло 200 рейдов и 24 субботника. По выявлению свалок регион занял первое место в России, однако их ликвидация идет крайне медленно. За год по региону ликвидировано порядка 23% выявленных свалок. «Фронтовики» попросили главу региона посодействовать в решении проблемы. В частности, необходимо наладить эффективное взаимодействие между областными, федеральными и местными органами власти, усилить контроль за региональными стройками в части утилизации отходов.
Также активисты просят разработать территориальную схему обращения с отходами, которая должна существовать в каждом регионе. Врио губернатора потребовал назвать точные сроки разработки схемы. По словам врио заместителя председателя Правительства – министра энергетики и ЖКХ области Сергея Крайнева, работа над документом может быть завершена до конца текущего года. «Мы должны справиться с этой работой. То, что мы в год экологии упускаем сроки – это никуда не годится», – подчеркнул Дмитрий Азаров. По словам главы региона, навыки межведомственного взаимодействия в последнее время были утрачены, и нужно приложить все усилия, чтобы восстановить региональный опыт. «Мы учтем все пожелания, и если нужно примем жесткие кадровые решения», – сказал врио губернатора.
Не менее пристальное внимание уделяется проекту «Дорожная инспекция: карта убитых дорог», который начат в феврале 2017 года. Используя сигналы простых граждан, активисты ОНФ нанесли на карту множество проблемных дорожных участков. «Топ-15 дорог, которые получили наибольшее количество голосов, внесены в план ремонтов или были отремонтированы в этом году», – пояснил эксперт ОНФ Аркадий Лазарев.
По словам его коллеги Сергея Лушина, больше всего претензий возникает в Самаре. «Если магистральные дороги, в основном, в порядке, то внутриквартальные проезды находятся в тяжелом состоянии, – рассказал эксперт. – Особенно удивила улица Губанова, где при плотном трафике отсутствует асфальтовое покрытие».
Также обсуждалась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». Активисты ОНФ совместно со студентами-архитекторами провели несколько проектных сессий, где помогали жителям зонировать территорию, предлагали варианты ее
благоустройства.
В рамках общественного контроля было проведено 200 рейдов и встреч с жителями. Проверки выявили ряд проблем: это отсутствие прозрачности при формировании программы, завышение цен в контрактах на благоустройство, несоблюдение требований по доступности для маломобильных групп населения.
«Мне прискорбно это слышать. В свое время Самара была лидером в реализации программы «Двор, в котором мы живем», в которой жители принимали непосредственное участие. Теперь навыки работы с людьми утрачены, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Задача программы «Формирование комфортной городской среды» – сделать то, что нужно людям, а вместо этого чиновники навязывали гражданам свое мнение. Не случайно в этом году нам в 1,5 раза урезали объем субсидий».
Дмитрий Азаров предложил выносить проекты благоустройства территорий на общественное обсуждение и утверждать их публичным голосованием граждан, которое пройдет с 1 марта по 1 апреля.
Не обошли вниманием и тему коррупции. Глава региона подчеркнул: все факты, выявленные «фронтовиками» будут на жестком контроле. «Я полностью доступен для общения. Есть телефон и аккаунты в соцсетях. Я готов выслушать всю информацию от «фронтовиков» и
принять меры», – сказал Дмитрий Азаров.
В заключение врио Губернатора призвал активистов ОНФ к плодотворному сотрудничеству: «Мне нужны люди, которые будут говорить правду. Вы должны подсказывать мне, что стоит исправить и на что обратить внимание», сообщает пресс-служба облправительства.
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