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В ходе встречи Дмитрий Азаров проинформировал главу государства о социально-экономической обстановке в регионе

5 сентября 2018 18:42
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А также доложил Владимиру Путину об исполнении его поручений, данных в период посещения Самарской области 7 марта 2018 года
5 сентября состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В ходе встречи Дмитрий Азаров доложил Президенту России об исполнении его поручений, данных в период посещения Самарской области 7 марта 2018 года, а также проинформировал главу государства о социально-экономической обстановке в регионе. В частности, экономика Самарской области вернулась в зону роста после двухлетнего падения, восстановились положительные темпы в промышленном производстве. Объем отгрузки промышленной продукции за январь-июль 2018 года увеличился на 15,2%. Рост индекса промышленного производства (без учета добычи нефти) составил 103,6%, что является одним из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. Индекс промышленного производства в региональном автомобилестроении превысил 121%, а это в основном г.о. Тольятти. На открывшемся 31 августа Московском международном автомобильном салоне ПАО «АвтоВАЗ» представил 5 новых моделей.

После значительного трехлетнего спада впервые вырос объем инвестиций в основной капитал – 101,1%. За короткий срок регион улучшил свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Идет активная работа над сокращением государственного долга. Менее чем за год региональному правительству удалось сократить государственный долг Самарской области почти на 6 млрд. рублей.

Начали расти реальные располагаемые денежные доходы населения. За первое полугодие 2018 года реальная заработная плата увеличилась на 8,7%. Региону удается сохранять стабильной и регулируемой ситуацию на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы в области снизился с начала 2017 года в 1,6 раза, а в Тольятти сократился значительнее, чем по области – в 2,1 раза до 0,9%.

С конца прошлого года региону удалось преодолеть отставание и успешно провести Чемпионат мира по футболу-2018. За время проведения чемпионата Самарскую область посетило около 500 тыс. человек из более чем 140 стран мира, а Самара стала четвертым городом по посещаемости после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

В ходе встречи глава государства обратил внимание на необходимость бережного использования наследия Чемпионата мира и инфраструктурных объектов, которые были созданы при его подготовке. Дмитрий Азаров доложил, что сейчас разрабатывается комплексный план развития территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». К этой работе на конкурсной основе будут привлечены ведущие российские организации, международные архитектурные бюро, предложения которых позволят наилучшим образом использовать экономический и рекреационный потенциал этого района.

Глава региона предложил комплексный подход к стимулированию развития исторических центров городов, которые в силу различных ограничений не являются привлекательными для инвесторов, что приводит к их постепенной деградации. Такими ограничениями являются, как правило, высокая стоимость реконструкции инженерных коммуникаций, ограниченность территории для размещения социальных объектов, сложность и запутанность процедур по проведению археологических изысканий. Дмитрий Азаров предложил комплекс мер по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы развития исторических территорий, пересмотру строительных норм и правил (СНИПов), учитывающих варианты размещения новых объектов, субсидированию проектов развития инфраструктуры таких районов.

Кроме того, временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области доложил Президенту о работе с федеральными органами исполнительной власти по реализации в Самаре, как пилотном регионе, проекта сохранения и развития исторической части города за счет привлечения ресурсов Нового банка развития БРИКС. Проект предполагает комплексное обновление исторического центра при сохранении всех элементов историко-культурного наследия, реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство, расселение ветхого и аварийного жилья с развитием малоэтажной застройки, соответствующей сложившейся уникальной исторической среде. «Предварительно отработали этот вопрос. Концептуально мы поддержаны – имеются письма – и минфином, и минкультом. Владимир Владимирович, у меня есть к вам обращение, если это возможно, рассмотреть Самару как пилотный проект при дальнейшем распространении такого подхода», – обратился Дмитрий Азаров к главе государства. Президент поручил федеральным министерствам оказать содействие.

Еще одна важная тема встречи – это строительство мостового перехода через Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал». Объект является важной частью формируемого международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» и включен в проект Транспортной стратегии России. Строительство мостового перехода позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал региона, ускорить темпы его социально-экономического развития, способствовать повышению деловой активности, окажет значительное влияние на развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность таких значимых для региона объектов, как особая экономическая зона, технопарк «Жигулевская долина», ПАО «АвтоВАЗ». Проект моста уже готов, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Однако для реализации проекта необходима поддержка федерального центра. Президент поручил Правительству России проработать данный вопрос и принять соответствующее решение.

Также на встрече обсуждался вопрос о мерах по поддержке и развитию волонтерского движения. Дмитрий Азаров рассказал главе государства, что к реализации многих общественных проектов, реализуемых в Самарской области, активно привлекаются волонтеры, которые участвовали не только в подготовке к Чемпионату мира по футболу, но и в реставрации зданий, а также экологических акциях. Всего в этой работе приняли участие более 20 тыс. добровольцев. В настоящее время подготовлен проект Дорожной карты реализации наследия Волонтерской программы Чемпионата мира и создания Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области. Глава региона сообщил, что все активисты будут награждены специальными знаками, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
5 сентября 2018  18:42
А также доложил Владимиру Путину об исполнении его поручений, данных в период посещения Самарской области 7 марта 2018 года
В ходе встречи Дмитрий Азаров проинформировал главу государства о социально-экономической обстановке в регионе
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