В ходе визита в Алексеевский район Дмитрий Азаров посетил ряд социально значимых объектов
5 июля 2018 15:56
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Вместе с Александром Хинштейном он осмотрел здание детского сада в поселке Авангард. Когда-то детсад занимал все здание, сейчас половина передана социально-реабилитационному центру «Радуга» для сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Здание было построено в 1983 году. За 35 лет капитального ремонта не было. Строение поддерживается в порядке руками добросовестного коллектива воспитателей. Они сами красят, штукатурят и украшают помещения. Однако решить некоторые серьезные проблемы своими силами они не могут. Требуется ремонт крыши, замена всех инженерных коммуникаций. Из-за протечек в реконструкции нуждаются перекрытия и фундамент. Предварительная оценка стоимости работ показала, что потребуется несколько десятков миллионов.
Власти сельского поселения предложили перевести дошколят в здание школы – там как раз есть пустующие площади. Приспособить их под игровые и спальные комнаты для малышей значительно дешевле.
Сразу после осмотра детского сада, Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн посетили школу. Сегодня здесь учится 64 ребенка, хотя проектная мощность – 280 детей. Поэтому помещения для дошкольников здесь можно выделить с соблюдением всех санитарных норм. Таким образом, проблему можно решить двумя способами: провести в детском саду капитальный ремонт либо перевести дошколят в здание школы.
Дмитрий Азаров поручил руководству района обсудить вопрос с жителями, чтобы понять, какой из двух вариантов удобнее и рациональнее.
В завершении визита в Алексеевский район, Глава региона посетил ФОК «Олимп», где пообщался с игроками юношеской команды по баскетболу. Дмитрий Азаров пожелал спортсменам удачи и новых побед, передает пресс-служба облправительства.
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