В ходе рабочего визита министр РФ Михаил Абызов провел в Самаре публичное обсуждение реформы КНД

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с рабочим визитом находится Министр РФ по вопросам Открытого Правительства, куратор реформы госконтроля. В здании областного Правительства он провел публичное балансовое мероприятие, в рамках которого обсуждалась правоприменительная практика надзорных органов Самарской области. В работе совещания принял участие врио Губернатора Самарской областиОткрытые балансовые мероприятия по итогам деятельности контрольно-надзорных органов проводятся ежеквартально на федеральном и региональном уровне в рамках приоритетной программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности, которую Правительство проводит по поручению Президента России. Подобные обсуждения направлены на профилактику нарушений:предприниматели в диалоге с руководством надзорных органов из первых рук получают информацию о типичных выявляемых нарушениях и могут устранить их на своих объектах до прихода инспектора. С начала года таких обсуждений в разных регионах было проведено около 1300, в них приняли участие около 300 тыс. предпринимателей.Балансовое совещание в Самаре впервые прошло в новом формате, когда обсуждалась работа сразу нескольких контрольно-надзорных органов, работающих на территории региона – МЧС, ФНС и Роспотребнадзора. Также в мероприятии приняли участие руководители территориальных органов всех 12 надзорных ведомств, участвующих в федеральной программе по реформированию госконтроля.Открывая мероприятие, Михаил Абызов подчеркнул, что главная задача масштабной и амбициозной реформы госконтроля – защита интересов простых граждан, их жизни и здоровья: «Самым главным результатом реформы должно стать существенное повышение безопасности жизни, здоровья и интересов граждан. Государственный контроль не существует в абстрактном виде – он защищаетобщественные ценности, он охраняет людей и бизнес. От лучших международных практик по показателям смертности и травматизма мы отличаемся в худшую сторону в 2 раза. Ежегодно по контролируемым государством рискам в стране погибает 85 тысяч человек. За этой статистикой стоят трагедии, и наши службы надзора должны работать над их предотвращением. С другой стороны, в последние годы органы контроля и надзора справедливо критиковались за избыточную административную нагрузку на бизнес. Поэтому второй задачей реформы является снижение неэффективной административной нагрузки на бизнес в 2 раза к 2024 году. Для этого надзорные органы должны фокусироваться на объектах и требованиях повышенного риска».До сих пор основным измерителем качества работы территориальных надзорных органов, по его словам, было количество проверок и найденных нарушений, а также размер наложенных штрафов. Министр подчеркнул: «палочная система» будет полностью перестроена в 2018 году. Начиная с 1 января, будет осуществлён переход на оценку результативности и эффективности работы территориальных органовисключительно по динамике нанесённого вреда: как изменяются показатели смертности, вреда здоровью, экономического ущерба. Эти показатели по всем видам контроля и надзора, которые включены в приоритетный проект, утверждены на федеральном уровне. Теперь нужно довести их до каждого территориального подразделения.Михаил Абызов подчеркнул важность повышения эффективности госконтроля для Самарской области, прежде всего, для повышения инвестиционной привлекательности региона, улучшения делового климата и снижения уровня коррупции. По состоянию на сегодняшний день Самарская область занимает 65 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который формирует АСИ. На 35% за последние 2 года снизились инвестиции в основной капитал предприятий региона. Высока статистика коррупционных преступлений.«В этом есть и составляющая, связанная с функциями государственного контроля и надзора. Если мы говорим про улучшениеинвестиционного климата, про потенциал, который может реализовать Самарская губерния, то мы должны вместе работать над этим. Потенциал региона действительно огромен, а тот уровень, на который регион опустился, не соответствует ни задачам, ни амбициям тех людей, которые трудятся над развитием региона. Мы должны в рамках реформы контроля и надзора внести свою лепту», - сказал Михаил Абызов.По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, для региона особенно актуальна задача в 2019-2020 годах выйти на темпы развития экономического роста, опережающие мировые: «Нам необходима системная работа по улучшению инвестиционного климата, создание комфортной среды для бизнеса в регионе, установление понятных взаимоотношений между предпринимателями и властями и снижение административных барьеров»,– добавил Дмитрий Азаров.Михаил Абызов подчеркнул: площадка Губернатора должна стать точкой сборки работы надзорных ведомств. Он привёл в качестве примера регионы, в которых создаются комиссии, специальные министерства или постоянно действующие рабочие группы. В Самаре тоже нужно создать такую точку сборки, взаимодействие даст очень ощутимый результат для бизнеса, убеждён Михаил Абызов. Глава региона предложение поддержал и заверил, что площадка будет создана, работа будет вестись под его непосредственным контролем.Напомним, врио губернатора с первых дней своей работы обозначил поддержку предпринимательства, создание условий для малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности как приоритетные направления. Об этом Дмитрий Азаров говорил на расширенном заседании Правительства региона, а также в рамках региональной конференции по социальному партнерству в сфере предпринимательства.«Для Самарской области проведение реформы госконтроля – это вдвойне актуальный вопрос. Мы совсем недавно подробно говорили об инвестиционной привлекательности региона, о том, что нам необходимо реализовывать свой потенциал – это наши талантливые люди, природные богатства, промышленность. Уровень социального развития региона крайне высок. При этом произошло снижение инвестиционной привлекательности, снижение деловой активности. Посмотрим, что нужно скорректировать в нашей деятельности для создания комфортных условий развития бизнеса предпринимательства, для возможностей реализации того потенциала, которым обладает Самарская область»,- подчеркнул Дмитрий Азаров.Михаил Абызов напомнил, что сейчас с участием Открытого Правительства идёт работа над поручением Президента по сокращению числа внеплановых проверок до 30% от плановых проверок. Речь идёт о сокращении внеплановых проверок в 3 раза, а такжесерьёзном высвобождении ресурсов и возможностей. Людей, которые занимались проверками, нужно переориентировать на профилактику и аналитическую работу, считает Министр.Новые механизмы работы надзорных ведомств по линии внеплановых проверок будут институализированы в законе о госконтроле, в котором будут закреплены основные элементы и принципы новой системы госконтроля. Комиссия по законопроектной деятельности Правительства уже одобрила законопроект, разработанный в формате Открытого Правительства. Затем он будет рассмотрен на заседании Правительства и внесён в Госдуму.В ходе «балансового» о своей работе по совершенствованию госконтроля отчитались МЧС, ФНС и Роспотребнадзор. Также обсуждался вопрос отношения надзорных органов и государства к «серому бизнесу». Эти незарегистрированные предприниматели не являются объектом государственного надзора, это состав правоохранительных органов, поэтому добросовестные предприниматели должны сами сообщать о фактах ведения нелегального бизнеса.Михаил Абызов также сообщил, что до конца года внесёт в Правительство предложение о распространении на крупный и средний бизнес правила, когда при первом нарушении, не повлекшем какого-либо серьёзного ущерба, предприниматель не штрафуется, а получает лишь предупреждение. Отвечая на вопрос о продлении «надзорных» каникул для малого бизнеса, Министр подчеркнул, что после внедренияриск-ориентированного подхода к проверкам такой механизм потеряет свою актуальность.Завершилось мероприятие открытым неформальным диалогом бизнеса и власти: предприниматели региона задавали свои вопросы Министру РФ и руководителям надзорных органов, сообщает пресс-служба облправительства.