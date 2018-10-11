В ходе первого дня форума Дмитрий Азаров встретился с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Михаилом Русым

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В четверг, 10 октября, в Могилеве состоялось торжественное открытие V форума регионов Беларуси и России. В его мероприятиях принимает участие порядка 2 тысяч человек — представителей законодательной и исполнительной власти, руководителей министерств и ведомств, а также глав субъектов двух государств. На форуме работает и делегация Самарской области, которую возглавляет ГубернаторОсновное внимание сосредоточено на главной теме – «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Уже в первый день работы форума прошли тематические секции, в рамках которых обсуждались вопросы аграрной политики, унификации и гармонизации законодательств двух стран, развития цифровой экономики, молодежной политики, международной деятельности, а также экономической безопасности.Беларусь является для нашего региона стратегическим партнером в торгово-экономической, социальной, культурной сферах. Только за 1 квартал этого года объем внешнеторгового оборота Самарской области и Республики Беларусь составил почти 227 миллионов долларов – это в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. Наш регион поставляет в Беларусь нефтепродукты, автомобили, промышленное оборудование, каучук, резину, удобрения, пластмассу и изделия из нее, а также целый ряд других продуктов.В рамках сотрудничества и подписанных ранее договоров с Республикой Самарская область активно приобретает сельскохозяйственную технику, пополняет парк общественного транспорта. В период подготовки к Чемпионату мира по футболу для перевозки болельщиков было закуплено более 100 комфортабельных низкопольных автобусов, которые и сейчас работают на городских маршрутах Самары.В ходе первого дня форума Глава регионавстретился с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь. Стороны обсудили направления развития двусторонних связей между Самарской областью и союзной Республикой.Одним из главных событий стало заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания РФ по межрегиональному сотрудничеству. Сразу же после заседания ряд регионов России и Беларуси подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве, в числе которых и Самарская область. Договоренности о взаимодействии и совместной работе подписями в документах закрепили и.о. Председателя Самарской губернской думыи Председатель Могилевского областного Совета депутатовКроме того, соглашение о сотрудничестве подписали глава города Самараи Председатель Могилевского горисполкомаВсего в этом году в ходе форума планируется подписать десятки соглашений о сотрудничестве – на межправительственном, областном и районном уровнях. Традиционно деловые круги заключат многомиллионные экспортные контракты – ожидаемая сумма не менее 500 миллионов долларов, передает пресс-служба облправительства.