В ходе оперативного совещания обсудили предварительные итоги голосования по выборам 9 сентября
10 сентября 2018 18:15
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В ходе оперативного совещания обсудили и предварительные итоги голосования по выборам 9 сентября.
Дмитрий Азаров поручил и.о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину подготовить предложения по встрече с кандидатами на пост губернатора, которые участвовали в этой кампании.
"Работая совместно с представителями всех политических партий, мы должны ориентироваться на решение тех задач, которые ставят нам жители. Кроме того, все предложения по развитию региона мы должны обязательно рассмотреть и учесть в дальнейшей работе",- подчеркнул глава региона.
По итогам выборов сформируются и новые созывы городских Дум Тольятти и Сызрани.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что конструктивное взаимодействие, консолидация всех политических сил во имя развития СО должны стать приоритетом в работе исполнительной и законодательной власти, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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