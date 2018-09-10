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Новости /  Политика /  Политика региона  

В ходе оперативного совещания обсудили предварительные итоги голосования по выборам 9 сентября

10 сентября 2018 18:15
124
Дмитрий Азаров подчеркнул, что конструктивное взаимодействие, консолидация всех политических сил во имя развития СО должны стать приоритетом в работе исполнительной и законодательной власти.
В ходе оперативного совещания обсудили предварительные итоги голосования по выборам 9 сентября

В ходе оперативного совещания обсудили и предварительные итоги голосования по выборам 9 сентября.

Дмитрий Азаров поручил и.о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину подготовить предложения по встрече с кандидатами на пост губернатора, которые участвовали в этой кампании.

"Работая совместно с представителями всех политических партий, мы должны ориентироваться на решение тех задач, которые ставят нам жители. Кроме того, все предложения по развитию региона мы должны обязательно рассмотреть и учесть в дальнейшей работе",- подчеркнул глава региона.

По итогам выборов сформируются и новые созывы городских Дум Тольятти и Сызрани.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что конструктивное взаимодействие, консолидация всех политических сил во имя развития СО должны стать приоритетом в работе исполнительной и законодательной власти, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



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