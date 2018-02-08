В губернии подвели итоги работы лесной отрасли за 2017 год
8 февраля 2018 18:49
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В мероприятии приняли участие сотрудники департамента лесного хозяйства, ГБУ «Самаралес» и «Самарские лесничества», арендаторы лесных участков.
Основные вопросы повестки: итоги работы в 2017 по охране, защите и воспроизводству лесов, механизмы и эффективность освоения расчетной лесосеки, выполнение государственного задания.
По итогам 2017 года не допущено ни одного возгорания на территории лесного фонда Самарской области. Работы по лесовосстановлению выполнены в полном объеме на площади 1007 га. Заготовлено около 9 тысяч кг семян лесных растений, что вдвое превышает показатель 2016 года и втрое показатель 2015 го. Объем выращенного стандартного посадочного материала в 2017 году составил около 5 млн. штук сеянцев. Завершена реконструкция Федоровского питомника, производственные мощности которого позволят выращивать более 6 млн. шт. сеянцев, что в свою очередь позволит ликвидировать дефицит посадочного материала в регионе. Проведены авиационные и наземные обработки хвойных насаждений на площади 7,5 тыс.га. Полностью завершена расчистка от древесно-кустарниковой растительности и захламленности участка городского леса площадью 35 га в районе строящего стадиона «Самара-Арена».
Мероприятие проходило в форме открытого диалога, каждый участник совещания в зале имел возможность задавать интересующие вопросы и высказывать собственные предложения. По итогам совещания принято решение отдельно рассмотреть лучшие практики в лесничествах по освоению расчетной леососеки и производству древесной продукции.
Подводя итоги встречи, врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов отметил, что, несмотря на стабильные результаты по многим направлениям в 2017 году, необходимо провести тщательный анализ для повышения эффективности лесного хозяйства и достижения более высоких показателей: «В 2018 году помимо задач по защите и воспроизводству лесов, пресечению нарушений лесного законодательства, особенно важны такие приоритетные направления как подготовка к пожароопасному сезону и противопожарная профилактика в лесах, а также надлежащее состояние участков лесного фонда, прилегающих к дорогам федерального и регионального значения. Эти факторы значительно влияют на комфорт жителей и гостей региона, в этом направлении мы должны работать максимально эффективно» - подчеркнул врио министра, сообщает пресс-служба облправительства.
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