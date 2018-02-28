В гордуме Самары обсудили внесение изменений в городской бюджет

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Как доложила руководитель городского департамента финансов и экономического развитияа, выделенные субсидии и субвенции будут направлены на ежемесячные выплаты молодым (не старше 30 лет) педагогам муниципальных образовательных и дошкольных образовательных учреждений, реконструкцию территории 4 очереди набережной реки Волга, проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия в стрелке рек Самара и Волга и прочее.Увеличились и расходы городского бюджета – на 324 258,5 тыс. рублей – за счет учета остатков средств из вышестоящих бюджетов по итогам 2017 года. Учтены и перераспределения бюджетных средств 2018 года между главными распорядителями. Эти деньги среди прочего будут направлены на устройство и содержание совмещенной площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта, транспортных средств и грузов, следующих на стадион в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу, на ремонт городских дорог (в том числе Заводского шоссе и ул. Луначарского), школы № 46, укрепление опорной стены на ул. Максима Горького.Кроме того, депутатам сообщили об увеличении, сокращении и перераспределении средств в рамках финансирования тринадцати муниципальных и ведомственных целевых программ. Некоторые позиции парламентарии обсудили подробнее.В результате изменились основные параметры бюджета городского округа Самара на 2018 год: доходы и расходы составят, соответственно 17, 3 млрд рублей и 17, 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Думы г.о. Самара.