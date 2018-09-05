В главы Ленинского района заявился менеджер из компании, не переустроившей сети под Московским шоссе

119

У его потенциальных соперников остается всего 6 дней, чтобы подать документы: отведенный для этого срок истекает 11 сентября. Фаворитом конкурса считается врио главы Елена Бондаренко, которая прежде несколько лет работала в департаменте градостроительства Самары и даже некоторое время возглавляла его, оставаясь замом.В 2016 году компания активно осваивала сразу три контракта общей стоимостью 1,02 млрд рублей на переустройство коммуникаций на Московском шоссе в рамках подготовки к ЧМ-2018, но в силу различных причин, в том числе и по вине заказчика — регионального минтранса, не смогла выполнить работы в полном объеме. Эти подряды в разы превысили среднегодовую выручку «ЖСК-286» в прошлые годы. После них аналогичных заказов она уже больше не получала.