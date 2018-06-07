В эфире прямой линии Путин ответил на вопрос «Володя, ты не устал?»
7 июня 2018 17:21
Он также попросил вернуть на линию вице-премьера Алексея Гордеева, отвечающего за сельское хозяйство, и задал ему вопрос: «Почему мясо коровы называют говядиной?» Гордеев не смог ответить на вопрос главы государства.
Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая после церемонии инаугурации в Кремле. Выборы президента России состоялись 18 марта, Путин занял первое место с 76,69% голосов. Далее следует кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На четвертом месте — телеведущая Ксения Собчак, пятерку замыкает лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Менее 1% голосов достались представителю Партии роста Борису Титову, главе «Коммунистов России» Максиму Сурайкину и лидеру «Российского общенародного союза» Сергею Бабурину.
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