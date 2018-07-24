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В деле о госизмене в ракетной отрасли появился новый подозреваемый

24 июля 2018 18:10
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Задержанный сотрудниками ФСБ Виктор Кудрявцев — не единственный фигурант дела о госизмене в ракетно-космической отрасли. По этому уголовному делу проходит еще один подозреваемый.
По делу о госизмене и передаче секретных данных западным спецслужбам подозревается не только Виктор Кудрявцев, но и еще несколько граждан. Об этом сообщает источник «Интерфакса». Информацию об этом со ссылкой на источник подтверждает ТАСС, передает РБК.

«Помимо Виктора Кудрявцева в деле может быть как минимум еще один задержанный. По предварительной информации, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявил собеседник «Интерфакса». Источник ТАСС также сообщил, что по делу проходят двое подозреваемых.

После ареста Кудрявцева в Лефортовский суд поступило еще два ходатайства Следственного управления ФСБ об аресте подозреваемых в госизмене, следует из картотеки суда. Одного из них в пятницу, 20 июля, отправила под арест судья Елена Канаева. Вопрос о мере пресечения для второго рассматривался в понедельник, однако пока на сайте суда нет информации о решении по этому делу.

В свою очередь, пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что в госкорпорации не располагают информацией о задержании второго сотрудника ЦНИИмаша, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что по подозрению в передаче данных о гиперзвуковом оружии на Запад задержан сотрудник ЦНИИмаша, ученый Виктор Кудрявцев. Его задержание прошло 20 июля в его собственной квартире, где сотрудники ФСБ провели обыск. Также оперативники обыскали его гараж и дачу, рассказал РБК сын задержанного.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что расследование, которое ведет ФСБ, связано с «событиями 2013 года». Нынешнее руководство ЦНИИмаша к нему не относится, «вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется».

На фоне сообщений об обысках и возбужденном деле о госизмене ушел в отставку глава аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон. Как пояснили в госкорпорации, по делу он проходит в качестве свидетеля.


Фото: Андрей Любимов / РБК


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Комментарии



Политика региона
24 июля 2018  18:10
Задержанный сотрудниками ФСБ Виктор Кудрявцев — не единственный фигурант дела о госизмене в ракетно-космической отрасли. По этому уголовному делу проходит еще один подозреваемый.
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