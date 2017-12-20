В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить в специально выделенных местах

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18 декабря состоялось заседание комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике под председательствомВ повестке дня заседания комитета значилось двенадцать вопросов.Неоднократно в ходе заседаний комитета поднимался вопрос об установлении возможности курения табака в специально выделенных местах на открытом воздухе или изолированных помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, оборудованных системами вентиляции. Правовым управлением областного парламента была разработана законодательная инициатива, проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».Председатель комитета Марина Сидухина напомнила, что с инициативой разработки такого законопроекта выступил заместитель председателя профильного комитета областного заксобрания. Она подчеркнула: «В Правительстве Российской Федерации сейчас рассматривается проект национальной антитабачной концепции до 2022 года, которой планируется уменьшение курящих людей на 5%. Эта многогранная работа должна проводиться адресно, с учётом пола и возраста. Вместе с тем, нужно рассматривать и ситуацию, когда люди находятся на территории лечебных учреждений, где нет мест для курения. Именно таким образом можно будет защитить пациентов, не имеющих пристрастия к табаку от пассивного курения».Законопроект согласован с профильными региональными ведомствами: министерством здравоохранения и министерством социально-демографической и семейной политики. Члены комитета поддержали концепцию законопроекта, приняв решение направить проект федерального закона в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для дачи экспертного заключения, сообщает пресс-служба Самарской губдумы.Фото: пресс-служба Самарской губдумы