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В ближайшие восемь недель Путин посетит Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Волгоград

12 января 2018 15:50
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Перед выборами президент хочет показать, что «о жизни простых россиян он тоже не забывает», считают политологи.
Владимир Путин, объявивший о своем участии в выборах в качестве самовыдвиженца, намерен продолжить турне по регионам. В течение ближайших трех недель он может посетить восемь регионов, рассказали два источника РБК, близких к администрации президента.

Региональное турне президента началось с поездки в Тверь 10 декабря. Там Путин посетил вагоностроительный завод и объявил о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

В ближайших планах главы государства — посещение Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где пройдут мероприятия, посвященные годовщине прорыва блокады, поездки в Екатеринбург и Казань, сказали собеседники РБК. По словам одного из них, не исключено также посещение Ульяновска. В первых числах февраля Путин может посетить Ростов-на-Дону и Волгоград. 2 февраля в Волгограде состоится празднование 75-летия победы в Сталинградской битве. Соответствующий указ президент подписал еще год назад.

В большинстве городов, которые намерен посетить глава государства, летом пройдут мероприятия чемпионата мира по футболу — это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Волгоград.

Региональная активность Путина с начала этого года будет выше, чем в предыдущие три месяца. В декабре президент посетил только два региона — Ненецкий автономный округ и Нижний Новгород, где во время встречи с рабочими завода ГАЗ объявил о намерении баллотироваться на новый срок.

В ноябре глава государства был в четырех регионах — Крыму, Санкт-Петербурге, Челябинске и Краснодарском крае (Сочи). При этом в Сочи была международная повестка: встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем саммит на троих — Путин, Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани.

В октябре президент также съездил в четыре региона — Сочи, Санкт-Петербург, Воронеж ​​​и Липецк. В Сочи и Санкт-Петербурге проходили давно запланированные международные мероприятия: Всемирный фестиваль молодежи и студентов, встреча с «Валдайским клубом» и заседание ассамблеи Межпарламентского союза.

Путин активно посещал регионы в сентябре (шесть) и августе (девять). При этом из шести сентябрьских поездок две пришлись на регионы, где проходили международные мероприятия (Владивосток с ежегодным Восточным экономическим форумом и Сочи, в котором прошла встреча с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым), а две другие — на Пермь и Ярославль, где предстояли выборы двух назначенных президентом врио губернаторов — Максима Решетникова и Дмитрия Миронова. Из девяти августовских поездок четыре также пришлись на регионы, где должны были избраться новые губернаторы, — это Рязанская, Калининградская, Кировская области и Бурятия. Еще в одном регионе — Туве — Путин отдыхал: занимался подводной охотой, а также ходил по горным рекам на моторных лодках и плотах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на момент публикации материала не ответил на вопросы РБК, собирается ли президент посетить сразу несколько городов подряд и связаны ли эти поездки с началом предвыборной кампании.

Во время предыдущей президентской кампании Владимир Путин, на тот момент занимавший пост премьера, был выдвинут на пост главы государства партией «Единая Россия». Официально решение о его выдвижении было принято 27 ноября 2011 года на съезде партии. И, как и в этот раз, после старта своей кампании Путин отправился в региональное турне. Первым регионом, который посетил Путин после съезда, стал Санкт-Петербург — в свой родной город кандидат от партии власти отправился 2 декабря, в ходе поездки посетил Балтийский завод и пообщался с рабочими. 7 декабря Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборах, а уже 12-го числа принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию энергоблока Калининской АЭС в Тверской области, где встретился с Сергеем Кириенко, на тот момент возглавлявшим госкорпорацию «Росатом», и вновь пообщался с рабочими.

Следующей точкой маршрута стала Магаданская область, где 17 декабря Путин посетил филиал Госкорпорации по организации воздушного движения, а также в формате общественной приемной «Единой России» пообщался с жителями региона. Через два дня он был в Хакасии — играл в волейбол со школьниками местного лицея, запускал гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС и открывал памятный камень в ходе церемонии закладки новой железнодорожной ветки. Пятым регионом на пути кандидата стала Чечня — туда Путин прибыл уже на следующий день после Хакасии. В республике он провел заседание правкомиссии по Северному Кавказу, а также посетил отдел ФСБ в Гудермесе и поздравил его работников с профессиональным праздником.

На выборах президента в 2012 году Владимир Путин набрал 63,6% голосов. В Тверской области за него проголосовали 58% избирателей, в Ульяновской — 58,2%, в Санкт-Петербурге — 58,8%, в Ростовской области — 62,7%, в Волгоградской — 63,4% избирателей, в Татарстане — 82,7%, в Свердловской области — 64,5%.

Последние на данный момент выборы федерального уровня прошли в сентябре 2016 года — это были выборы в Госдуму. В Тверской области на избирательные участки пришли 41,6% имеющих право голоса, в Свердловской — 41,5%, в Волгоградской — 42,1%, в Ростовской — 48,2%, в Ульяновской — 52,3%. Самая высокая явка из тех регионов, которые в ближайшее время может посетить Путин, была в Татарстане (78,8%), а родной город президента — Санкт-Петербург — стал абсолютным аутсайдером по этому показателю среди всех российских регионов (32,5%).

Активизация поездок Путина связана с выборами, считает политолог Аббас Галлямов. По его мнению, президенту надо показать, что за занятиями внешней политикой «о жизни простых россиян он тоже не забывает». И самый простой способ достичь этой цели — увеличить количество перемещений по стране, говорит Галлямов. «Впрочем, один город в неделю — это еще не предел. Американские кандидаты в президенты за неделю легко посещают семь городов, расположенных в разных частях страны», — отметил Галлямов.

«Даже если визит в тот или иной регион связан с памятными датами, его можно рассматривать сквозь призму предстоящих выборов», — согласен глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Он указал на то, что все перечисленные регионы электорально значимые. «Любые рабочие поездки президента работают как инструмент повышения социального самочувствия уже в силу того, что по ходу визитов решаются конкретные проблемы, без «подарков» президент обычно не приезжает», — заметил политолог.


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