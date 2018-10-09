В администрации Самары произойдут кадровые изменения
9 октября 2018 14:44
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Лилия Галузина руководила Департаментом с февраля 2014 года. До того, как перейти на работу в Администрацию, она проработала в должности директора МОУ СОШ №132 одиннадцать лет.
Виктор Анисатов был назначен руководителем Департамента физической культуры и спорта в марте 2017. До этого, в 2004 году, он занимал должность начальника управления по физической культуре и спорту Администрации Новокуйбышевска, а с 2007 по 2012 года находился на посту руководителя аппарата Администрации этого муниципального образования, передает пресс-служба Администрации Самары.
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