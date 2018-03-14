В администрации Самары демонтируют огромную систему досмотра для посетителей
14 марта 2018 21:40
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"Фурсовские рамки, огораживающие его в своё время от людей, демонтируют в Администрации города. Елена Владимировна Лапушкина, очень здорово, что вы открыты для людей", - отметил депутат Аркадий Лазарев.
Врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: " Елена Владимировна, молодец! Это символ того, что городская власть не отгораживается от людей, а доступна и открыта, как и должно быть!"
"Ещё бы с Фурсова взыскать затраты бюджета на эти вредные и ненужные траты. Деньги у него есть, не обеднеет", - отреагировал Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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