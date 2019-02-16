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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Жигулёвске проходит митинг КПРФ против роста цен и мусорной реформы

16 февраля 2019 12:44
139
В Жигулёвске проходит митинг КПРФ против роста цен и мусорной реформы
По предварительным данным на митинге присутствует около 100 человек.

На митинге КПРФ в Жигулёвске выступил депутат губернской Думы Михаил Матвеев.

Фото: Михаил Матвеев
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