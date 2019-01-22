В Жигулёвске планируется создать крупный туристический кластер

143

Во вторник, 22 января, губернаторпровёл первое заседание рабочей группы по развитию Жигулёвска. Глава городапредставил руководителю области комплексный план развития города. Документ определяет, по каким направлениям и отраслям муниципалитет рассчитывает получить поддержку региональной власти и дополнительные средства для развития территории.Отметим, что рабочая группа, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров, – единственная в регионе по развитию конкретного муниципалитета. В неё входят министры регионального Правительства, общественники, депутаты, почётные граждане города.«Рассчитываю, что наша совместная работа принесёт заметный и значимый результат для жителей города и нашего региона, – отметил губернатор. – Жигулёвск – жемчужина Самарской области, уникальный город для России, расположенный в границах национального парка».Расположение Жигулёвска, его соседство одновременно и с Тольятти, и с заповедником, не только накладывает ограничения, но и даёт городу ряд преимуществ, считает Глава региона. География города нашла своё отражение в плане комплексного развития муниципалитета. Основные направления обозначил глава города Дмитрий Холин. Их три: необходимо сделать Жигулёвск центром туристического кластера Самарской области, развивать высокотехнологичные производства и продолжить жилищное строительство, чтобы привлечь желающих жить в экограде.Дмитрий Холин предложил организовать на территории города филиал ГБУ СО «Туристический информационный центр», который мог бы сопровождать стартап проекты по оказанию туристических услуг. Также рассматривались перспективы создания в городе горнолыжного комплекса, оздоровительного санатория и фестивальной поляны между Жигулёвском и селом Бахилово. Эти объекты, по мнению городских властей, смогут привлечь не только жителей Жигулёвска, но и жителей Самары, Тольятти, Сызрани. Есть идеи строительства в городе конно-спортивной школы и других объектов, которые бы способствовали привлечению туристов на протяжении всего года.Заметной точкой роста может стать событийный туризм. Туристов планируется привлекать на такие мероприятия, как фестивали «Жигулёвская вишня» и «Волга. Возвращение к истокам», экомарафон, лыжную гонку, трейлраннинг «Самарская лука». Для любителей спортивного и экстремального туризма есть знаменитая «Жигулёвская кругосветка», спортивное ориентирование, скалолазание, парапланеризм. Национальный парк «Самарская Лука» предлагает все направления экологического туризма.Выслушав предложения главы города, Губернатор отметил: Жигулёвск имеет возможность стать жемчужиной оздоровительного туризма Самарской области. Но необходимо разработать четкий перспективный план по каждому объекту.«Это должен быть конкретный документ, не сказочный. Чтобы он не стал ещё одной легендой Жигулёвских гор. Каждый пункт должен иметь экономическое и финансовое обоснование. Пустой документ мне не нужен, я под ним свою подпись не поставлю», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.