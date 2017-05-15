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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Узбекистане объявили о наборе водителей автобусов для работы в Москве

15 мая 2017 23:06
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В описании вакансии говорится, что соискатели в возрасте от 18 до 50 лет «должны обладать хорошим знанием русского языка, отличаться бережным отношением к имуществу и быть внимательными».
Как сообщает РБК, в Узбекистане объявили набор 1 тысячи водителей автобусов для работы в «Мосгортрансе». 

«Осуществляется набор граждан Узбекистана, желающих осуществлять трудовую деятельность в компании «Мосгортранс» по профессии водителя маршрутных автобусов в городе Москве», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В агентстве отметили, что набор проводится в рамках межправительственного соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в России. Соглашение было заключено во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, состоявшегося 4–5 апреля. Согласно информации на сайте российского Министерства иностранных дел, документ пока не вступил в силу.

В описании вакансии говорится, что соискатели в возрасте от 18 до 50 лет «должны обладать хорошим знанием русского языка, отличаться бережным отношением к имуществу и быть внимательными». Среди требований также наличие российского водительского удостоверения категории «Д» и справок об отсутствии судимости и наказаний по статье об употреблении наркотиков. Договор предусматривает три месяца испытательного срока и заработную плату в размере 43–63 тыс. руб.

Информацию о наборе водителей для «Мосгортранса» подтвердил РБК руководитель информационной службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан Азиз Фаезов.

Вместе с тем в ГУП «Мосгортранс» сообщил, что не объявлял набор водителей в Узбекистане. «Сегодня 50% водителей компании – жители столичного мегаполиса, еще около 40% ‒ представители субъектов РФ. Число водителей-москвичей и жителей регионов постоянно растет, вместе с этим доля водителей-иностранцев за последние 3 года упала более чем вдвое ‒ с 23% до 10%», - говорится в ответе пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана также сообщило о наборе 20 маляров-штукатурщиков для работы в ООО «ДИТС» в Сколково и 270 человек (шлифовщиков, токарей, слесарей механосборочных работ, наладчиков автоматических линий и агрегатных станков, наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, слесарей-ремонтников и термистов) на Вологодский подшипниковый завод. Кроме того, предприятие «Хаска» в Астрахани готово принять на работу швей для пошива верхней одежды, говорится в сообщении агентства.

Фото: ГУП «Мосгортранс»


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Комментарии



Политика региона
15 мая 2017  23:06
В описании вакансии говорится, что соискатели в возрасте от 18 до 50 лет «должны обладать хорошим знанием русского языка, отличаться бережным отношением к имуществу и быть внимательными».
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