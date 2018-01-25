В Уфе Владимир Путин встретился с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином
25 января 2018 15:48
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Во встрече также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и глава
Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.
Перед началом беседы Глава государства посетил одну из старейших мечетей России – первую Уфимскую Соборную мечеть, сообщает пресс-служба ПФО.
Фото: kremlin.ru
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