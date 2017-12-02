В Тольятти встречу с гражданами по вопросу общественных перевозок провел глава города Сергей Анташев

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Глава Тольятти Сергей Анташев пояснил, что из 30 тысяч тольяттинцев, пользующихся социальной картой, в ноябре в лимит не уложились 83 человека. С каждым из них связались специалисты общественной приемной городской администрации.«По результатам проведенного опроса оказалось, что самая распространенная причина превышения лимита связана с действующейтранспортной схемой. В силу жизненных обстоятельств ряду льготополучателей приходится посещать медучреждения не по месту жительства, и не всегда добраться до места назначения можно без пересадок», - отметил Сергей Анташев.Такая ситуация, например, сложилась в ноябре у Анатолия Войтовича. Пенсионер с супругой проживает в одном из самых удаленных микрорайонов Тольятти – в поселке Федоровка. После операции по восстановлению зрения в течение месяца Анатолий Степанович был вынужден регулярно ездить на консультации в Медгородок. Прямого общественного транспорта, который был ходил из Федоровки в Автозаводский район, нет, поэтому пенсионеру, чтобы добраться до места, приходилось делать по три пересадки. И уже 22 ноябряАнатолий Степанович использовал все положенные по социальной карте поездки. Ряду льготополучателей 90 поездок не хватило по семейным обстоятельствам – пожилые граждане сопровождают внуков в школу. Это также одна из самых частых причин.Единичные случаи – передача социальной карты для пользования своим родственникам. Кроме того, одному из льготополучаталей выдали новую карту взамен утерянной, однако нашедший пропажу продолжил использовать карту. По итогам приема граждан в Тольятти Сергей Анташев подчеркнул, что ситуацию в сфере общественных перевозок власти города будут держать на контроле. В ближайшее время будут приняты решения относительно граждан, которым требуется большее количество поездок.Напомним, с 1 февраля 2017 года был установлен лимит по социальной карте жителя Самарской области в размере 50 поездок на месяц. Ранее такая карта позволяла ездить бесплатно неограниченное количество раз. С 1 мая лимит был увеличен до 60. После назначения Дмитрия Азарова на должность врио Губернатора Самарской области он заявил о необходимости пересмотра системы мер соцподдержки, в том числе и по вопросу предоставления льготного проезда владельцам социальных карт. Так, с 1 ноября 2017 года лимит поездок увеличилиеще на 30 до 90. 28 ноября в региональном эфире телеканала «Россия-24» в программе «Главная тема» Дмитрий Азаров сообщил, что в новый лимит не уложились всего около 100 пользователей социальной карты. Он также обратил внимание, что в случаях превышения нового норматива в каждом случае должны детально разбираться муниципальные власти.«Может быть, тому есть причины, например, человеку назначено лечение, и он должен ездить каждый день с двумя пересадками. Муниципалитету поручено в таких случаях обеспечивать индивидуальные решения, чтобы человек мог спокойно, без доплаты, пользоваться этим проездным. Я это проверю. Мы отслеживаем статистику», - подчеркнул Глава региона, сообщает пресс-служба облправительства.