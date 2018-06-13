В Тольятти сегодня состоятся повторные праймериз на участке, где подрались в прошлый раз
13 июня 2018 18:26
Причиной инцидента стал конфликт между основными соперниками по округу — действующим депутатом Максимом Васильевым и заместителем директора ЖЭУ-13 Татьяной Люник. По словам последней, к окончанию голосования она была почти уверена в собственной победе, но незадолго до закрытия участка в школе №21 появился мужчина с переносной урной с 400 бюллетенями. Хотя голосование вне помещения на праймериз не было предусмотрено, счетная комиссия приняла бумаги. Татьяна Люник уверена, что эти бюллетени и обеспечили победу Максиму Васильеву.
Ситуация накалилась, и между кандидатом по единому округу Михаилом Амбросимовым и другим кандидатом завязалась драка. Встряв в нее, Татьяна Люник получила ушиб пальца. После она потребовала пересчета голосов и наказания виновных в фальсификациях.
Как затем рассказывал «Самарскому Обозрению» секретарь тольяттинского политсовета Николай Ренц, инцидент разбирала специальная комиссия. В итоге тольяттинские «медведи» решили провести повторные праймериз. Однако в этот раз участвовать в голосовании будут не все желающие жители округа, а лишь представители «Единой России». «Праймериз пройдут по модели №4, — отметили в городском отделении партии. — Все участники оповещены. Согласно процедуре, каждый должен будет выступить с собственной программой». «Я поеду. Хотя не знаю, есть ли в этом смысл. Как пишут, все уже решено», — сказала Татьяна Люник «СО» Онлайн».
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