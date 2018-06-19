В Тольятти, на заседании Регполитсовета "ЕР", по результатам голосования по выбору кандидата в губернаторы СО победил Дмитрий Азаров
19 июня 2018 18:45
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Завершена процедура тайного голосования по выбору кандидата на выборы губернатора Самарской области.
Победу одержал действующий глава региона Дмитрий Азаров.
Он поблагодарил партийцев за поддержку и доверие, и подчеркнул, что все предложения коллег - участников праймериз по предварительному голосованию - учтены в предварительной программе "Стратегия лидерства Самарской области".
"Рассчитываю, что во всех муниципальных образованиях будет организовано обсуждение с людьми по выработке стратегии развития сельских районов и городов Самарской области. Уверен, что вместе мы определим долгосрочные цели и направления лидерства. Мы вместе это реализуем. Рассчитываю, что чем больше людей примет участие в обсуждении стратегии лидерства, тем больше соратников у нас будет в реализации программы. У нас есть хорошие, здоровые амбиции. Но самое главное - в нашем регионе живут трудолюбивые, талантливые люди. Люди, которые готовы брать ответственность, отвечать за свои слова конкретными делами. А значит, мы точно добьемся результата!", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Наглядным подтверждением тому, что программы участников праймериз будут работать на благо Самарской области, стало предложение Дмитрия Азарова советнику Губернатора Севастополя Николаю Брусникину возглавить Минпром Самарской области, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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