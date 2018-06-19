В Тольятти, на заседании Регполитсовета "ЕР", по результатам голосования по выбору кандидата в губернаторы СО победил Дмитрий Азаров

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Завершена процедура тайного голосования по выбору кандидата на выборы губернатора Самарской области.Победу одержал действующий глава региона Дмитрий Азаров.Он поблагодарил партийцев за поддержку и доверие, и подчеркнул, что все предложения коллег - участников праймериз по предварительному голосованию - учтены в предварительной программе "Стратегия лидерства Самарской области"."Рассчитываю, что во всех муниципальных образованиях будет организовано обсуждение с людьми по выработке стратегии развития сельских районов и городов Самарской области. Уверен, что вместе мы определим долгосрочные цели и направления лидерства. Мы вместе это реализуем. Рассчитываю, что чем больше людей примет участие в обсуждении стратегии лидерства, тем больше соратников у нас будет в реализации программы. У нас есть хорошие, здоровые амбиции. Но самое главное - в нашем регионе живут трудолюбивые, талантливые люди. Люди, которые готовы брать ответственность, отвечать за свои слова конкретными делами. А значит, мы точно добьемся результата!", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Наглядным подтверждением тому, что программы участников праймериз будут работать на благо Самарской области, стало предложение Дмитрия Азарова советнику Губернатора Севастополя Николаю Брусникину возглавить Минпром Самарской области, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.