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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Сызрани предложили вернуть ежемесячные выплаты работающим ветеранам труда

23 апреля 2017 16:22
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В Сызрани предложили вернуть ежемесячные выплаты работающим ветеранам труда
Вернуть ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) работающим ветеранам труда, реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий. С таким предложением выступили сызранские депутаты на думском комитете по социальной политике.

Народные избранники предложили возобновить денежные выплаты работающим гражданам вышеуказанных категорий, у которых совокупный доход с учётом пенсии ниже 19,5 тысяч рублей. Возобновить ЕДВ предлагается путём внесения изменений в Закон Самарской области от 13.02.2017 № 27-ГД «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области».

– Согласно этому закону в марте перестали выплачивать ЕДВ. Ветераны труда, которые получают пенсию 8000 и зарплату 5-6 тысяч теперь говорят, что у них 620 рублей отняли. А те, кто работали на полставки, совсем бросили работать, – рассказал корреспонденту КВТ-ЛУЧ председатель думского комитета по социальной политике Ильдус Гильманов.

По его словам, в городскую Думу поступают многочисленные обращения общественных организаций и граждан, которых коснулись лишения денежных выплат.

В обращении, одобренном на комитете, говорится: «Немаловажный факт, что страховая пенсия по старости у многих пенсионеров составляет 6-9 тысяч рублей, в связи с чем они вынуждены порабатывать, чтобы прожить». Сызранские депутаты просят губернских парламентариев изменить закон и возобновить ЕДВ.

Стоит отметить, что ещё в феврале 2017 года ЕДВ получали более 24 тысяч жителей Сызрани. 
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Комментарии



Политика региона
23 апреля 2017  16:22
В Сызрани предложили вернуть ежемесячные выплаты работающим ветеранам труда
В Сызрани предложили вернуть ежемесячные выплаты работающим ветеранам труда
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