В Сызрани Дмитрий Азаров с членами правительства СО проводит совещание по социально-экономическому развитию города
18 августа 2018 13:28
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Будущее города в таком составе обсуждается впервые, а его предыдущая стратегия была принята до 2015 года.
"Заметно падение вклада предприятий Сызрани в экономику региона. Зарплата значительно отстает от тех возможностей, которыми обладает город. В этом надо внимательно разбираться", - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона нацелил коллег на четкое определение целей развития и специализации города.
"Убеждён, мы рассмотрим те проблемы, которые есть в Сызрани, и заглянем вперед - в рамках разработки долгосрочной стратегии развития как всего региона, так и каждого муниципального образования. Для нас крайне важно, чтобы стратегия развития Сызрани появилась в кратчайшие сроки. Она должна быть жизненным документом, разумным, обоснованным, эффективным. Нам не нужен документ, который мы бы в красивом переплете поставили в кабинете у главы города", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил необходимость привлечения к обсуждению стратегии жителей города, чтобы их идеи получали воплощение в жизнь:
"Стратегия развития Сызрани и всей Самарской области не может быть принята без мнения людей и сторонних экспертов - без этого ее невозможно реализовать".
Глава региона просит главу Сызрани Николая Лядина назвать сильные и слабые стороны города.
Руководство города легко говорит о позитиве:
- крупный промышленный потенциал;
- сильные кадры;
- наличие перспективных площадок для развития.
Однако с определением проблемных точек сложнее.
Глава Самарской области отметил, что полученную от жителей города информацию необходимо оцифровать и проанализировать.
"Если не предусмотреть риски и угрозы, невнимательно отнестись к предложениям, мы пойдем к людям с пустыми словами. Тогда население перестанет взаимодействовать с властью" - сказал Дмитрий Азаров.
О проблемах и перспективах промышленности Сызрани говорит врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин. Он отметил, что индекс промпроизводства в прошлом году достиг самого низкого за 10 лет показателя - 91,5% (за 6 месяцев 2018 - 104%). Снизился объем переработки нефти. Есть отставание и по другим показателям.
Глава региона поручил Минпрому СО активнее работать с руководством города и предприятий.
Отдельное поручение совместно с Минсельхозпродом СО - поддержка Сельмаша в рамках запуска новой продукции и перехода на серийное производство.
Докладывает Минтранса СО: в Сызрани 94 км или 52% всех дорог отремонтировано. Необходимо увеличить количество дорог с асфальто-бетонным покрытием, отремонтировать подъезды к городу, установить освещение на ряде участков магистралей.
Эти вопросы могут быть решены благодаря включению в национальный проект #БезопасныеКачественныеДороги. Глава региона нацелил муниципальные власти активнее включаться в формирование заявки.
Минздрав СО рассказал о ключевых задачах и проблемах здравоохранения в Сызрани:
- нехватка специалистов;
- устаревшее оснащение;
- ветхие помещения;
- неотлаженная система "бережливой поликлиники";
- недостаточное количество машин скорой помощи.
Обеспеченность врачами больниц Сызрани - 38%, не хватает порядка 300 специалистов.
При этом отмечается отток молодежи из города в села.
Дмитрий Азаров отметил, что необходимо активнее привлекать молодых людей к участию в федеральных и региональных программах.
"Это абсурд, когда из Сызрани врач уезжает в соседнее село, хотя и здесь нужны специалисты. Но если там подъемные выше - до 1 млн рублей, дают жилье, то конечно выбор молодого человека очевиден. Нужно думать, каким образом предотвратить отток врачей", - подчеркнул глава региона.
Глава региона поручил до 1 октября продумать Минздраву СО и врио министра строительства. Александру Баландину вопрос предоставления жилья молодым специалистам в городах.
"Возможно, выгоднее покупать жилье,чем строить,сдавать в наем,а если человек останется работать в Сызрани, передать в собственность", - отметил Дмитрий Азаров.
Отдельно коснулись вопроса оснащения больниц высокотехнологичным оборудованием. Глава региона отметил, что этот вопрос необходимо решать с соседями - Оренбургской областью: "Есть договоренность, что часть оборудования закупим мы, часть соседний регион. Важно составить маршрутизацию".
А уже в 2019 году по поручению Президента РФ начнется строительство новой поликлиники в Сызрани. С этим вопросом к нему обращался Дмитрий Азаров. По мнению Минздрава СО проблемы отрасли в городе можно решить за 2-3 года при условии, что медицина станет доступной и качественной.
Сызрань на 100% обеспечена местами в детсадах. На окраинах города - с избытком. Правда, в центре уже скоро потребуеются дополнительные. Решение проблемы - создание групп в новых домах.
"Рассмотрите условия лицензирования, это должно быть доступно, сейчас частники шарахаются!", - отметил Дмитрий Азаров.
С учетом планируемого роста рождаемости необходимо построить школу на 1500 мест. Она поможет не только решить вопросы доступности образования, но и ликвидировать 2-ю смену у школьников города.
Николай Лядин пояснил, что уже подобрано место расположения здания, заканчивается проектирование.
Особое внимание уделено учреждениям СПО. Рабочим профессиям в Сызрани обучается более 5 тысяч студентов. Однако представители бизнеса и предприятий отметили низкий уровень подготовки специалистов. Причина - устаревшая материально-техническая база.
Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям предприятий,подчеркнул: "В ваших интересах помочь учреждениям СПО в предоставлении базы, чтобы они не тратили средства на оборудование. Кроме того, специалист при трудоустройстве уже будет знаком с оборудованием."
Вопрос нужно решить за 1,5 мес.
"Также необходимо актуализировать специальности, понять, сколько рабочих рук вам не хватает и по каким профессиям", - подчеркнул глава региона.
Еще одна важная задача - подготовка IT-специалистов в различных сферах, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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