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В Сызрани Дмитрий Азаров с членами правительства СО проводит совещание по социально-экономическому развитию города

18 августа 2018 13:28
176
Глава региона нацелил коллег на четкое определение целей развития и специализации города.
В работе совещания по социально-экономическому развитию Сызрани принимают участие министры Правительства СО, руководители крупнейших предприятий, общественники.

Будущее города в таком составе обсуждается впервые, а его предыдущая стратегия была принята до 2015 года.

"Заметно падение вклада предприятий Сызрани в экономику региона. Зарплата значительно отстает от тех возможностей, которыми обладает город. В этом надо внимательно разбираться", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона нацелил коллег на четкое определение целей развития и специализации города.

"Убеждён, мы рассмотрим те проблемы, которые есть в Сызрани, и заглянем вперед - в рамках разработки долгосрочной стратегии развития как всего региона, так и каждого муниципального образования. Для нас крайне важно, чтобы стратегия развития Сызрани появилась в кратчайшие сроки. Она должна быть жизненным документом, разумным, обоснованным, эффективным. Нам не нужен документ, который мы бы в красивом переплете поставили в кабинете у главы города", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил необходимость привлечения к обсуждению стратегии жителей города, чтобы их идеи получали воплощение в жизнь:

"Стратегия развития Сызрани и всей Самарской области не может быть принята без мнения людей и сторонних экспертов - без этого ее невозможно реализовать". 

Глава региона просит главу Сызрани Николая Лядина назвать сильные и слабые стороны  города.

Руководство города легко говорит о позитиве:

- крупный промышленный потенциал;
- сильные кадры;
- наличие перспективных площадок для развития.

Однако с определением проблемных точек сложнее.

Глава Самарской области отметил, что полученную от жителей города информацию необходимо оцифровать и проанализировать.

"Если не предусмотреть риски и угрозы, невнимательно отнестись к предложениям, мы пойдем к людям с пустыми словами. Тогда население перестанет взаимодействовать с властью" - сказал Дмитрий Азаров.

О проблемах и перспективах промышленности Сызрани говорит врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин. Он отметил, что индекс промпроизводства в прошлом году достиг самого низкого за 10 лет показателя - 91,5% (за 6 месяцев 2018 - 104%). Снизился объем переработки нефти. Есть отставание и по другим показателям.

Глава региона поручил Минпрому СО активнее работать с руководством города и предприятий.

Отдельное поручение совместно с Минсельхозпродом СО - поддержка Сельмаша в рамках запуска новой продукции и перехода на серийное производство.

Докладывает Минтранса СО: в Сызрани 94 км или 52% всех дорог отремонтировано. Необходимо увеличить количество дорог с асфальто-бетонным покрытием, отремонтировать подъезды к городу, установить освещение на ряде участков магистралей.

Эти вопросы могут быть решены благодаря включению в национальный проект #БезопасныеКачественныеДороги. Глава региона нацелил муниципальные власти активнее включаться в формирование заявки.

Минздрав СО рассказал о ключевых задачах и проблемах здравоохранения в Сызрани:

- нехватка специалистов;
- устаревшее оснащение;
- ветхие помещения;
- неотлаженная система "бережливой поликлиники";
- недостаточное количество машин скорой помощи.

Обеспеченность врачами больниц Сызрани - 38%, не хватает порядка 300 специалистов.

При этом отмечается отток молодежи из города в села.

Дмитрий Азаров отметил, что необходимо активнее привлекать молодых людей к участию в федеральных и региональных программах.

"Это абсурд, когда из Сызрани врач уезжает в соседнее село, хотя и здесь нужны специалисты. Но если там подъемные выше - до 1 млн рублей, дают жилье, то конечно выбор молодого человека очевиден. Нужно думать, каким образом предотвратить отток врачей", - подчеркнул глава региона.

Глава региона поручил до 1 октября продумать  Минздраву СО и врио министра строительства. Александру Баландину вопрос предоставления жилья молодым специалистам в городах.

"Возможно, выгоднее покупать жилье,чем строить,сдавать в наем,а если человек останется работать в Сызрани, передать в собственность", - отметил Дмитрий Азаров.

Отдельно коснулись вопроса оснащения больниц высокотехнологичным оборудованием. Глава региона отметил, что этот вопрос необходимо решать с соседями - Оренбургской областью: "Есть договоренность, что часть оборудования закупим мы, часть соседний регион. Важно составить маршрутизацию".

А уже в 2019 году по поручению Президента РФ начнется строительство новой поликлиники в Сызрани. С этим вопросом к нему обращался Дмитрий Азаров. По мнению Минздрава СО проблемы отрасли в городе можно решить за 2-3 года при условии, что медицина станет доступной и качественной.

Сызрань на 100% обеспечена местами в детсадах. На окраинах города - с избытком. Правда, в центре уже скоро потребуеются дополнительные. Решение проблемы - создание групп в новых домах.

"Рассмотрите условия лицензирования, это должно быть доступно, сейчас частники шарахаются!", - отметил Дмитрий Азаров.

С учетом планируемого роста рождаемости необходимо построить школу на 1500 мест. Она поможет не только решить вопросы доступности образования, но и ликвидировать 2-ю смену у школьников города.

Николай Лядин пояснил, что уже подобрано место расположения здания, заканчивается проектирование.

Особое внимание уделено учреждениям СПО. Рабочим профессиям в Сызрани обучается более 5 тысяч студентов. Однако представители бизнеса и предприятий отметили низкий уровень подготовки специалистов. Причина - устаревшая материально-техническая база.

Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям предприятий,подчеркнул: "В ваших интересах помочь учреждениям СПО в предоставлении базы, чтобы они не тратили средства на оборудование. Кроме того, специалист при трудоустройстве уже будет знаком с оборудованием."

Вопрос нужно решить за 1,5 мес.

"Также необходимо актуализировать специальности, понять, сколько рабочих рук вам не хватает и по каким профессиям", - подчеркнул глава региона.

Еще одна важная задача - подготовка IT-специалистов в различных сферах, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.


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Комментарии



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