В Сызрани 13 выигравших выборы кандидатов отказались работать в городской думе

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Коммунистическую партию будут представлять пенсионерка Светлана Тоишева, член ТИКа Сызранского района Анна Семенова, генеральный директор «Спортивно-оздоровительного центра Фитнес корпус» Анна Жукова, первый секретарь сызранского горкома Марина Ерина, а также индивидуальные предприниматели Мария Ермакова и Александр Чернов. В пользу последнего отказался от мандата Анатолий Николаев.По спискам от «Единой России» прошло тоже 6 человек. Это индивидуальный предприниматель Дмитрий Исаев, заместитель председателя правления «Земский банк» Алексей Балмасов, председатель совета молодежной общественной организации инвалидов «Сила воли» Радик Шафеев, завкафедрой права сызранского филиала СГЭУ Светлана Кожевникова. Они были первыми в списках своих округов. Тогда как главврач городской больницы №3 Лола Касымова и юрисконсульт «Тяжмаша» Эльдар Мязитов получили свои мандаты благодаря отказам стоявших выше них по спискам однопартийцев.Два кандидата от ЛДПР отказались от мандатов в пользу мастера участка сызранского МБУ «Благоустройство» Дмитрия Копылова. Компанию ему в городском парламенте составит временно неработающая Екатерина Зуева.Единственный депутат от «Справедливой России» Александр Исаев получил свой мандат после отказа аж 7 человек. В их числе Вера Пензина, Юлия Фарафонова, Андрей Лисин, Сергей Феклин, Игорь Купцов, Людмила Каёва, Александр Данилов. Сам г-н Исаев работает в седьмом цеху металлоконструкций «Тяжмаша» оператором лазерной установки.По одномандатным округам, как уже сообщало «Самарское обозрение», 12 мест получила «Единая Россия», 2 — КПРФ и в одном округе победил самовыдвиженец.