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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за недолив топлива

4 июля 2018 23:37
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В Независимом топливном союзе также признали факт недолива топлива на АЗС.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров в интервью RT предложил привлекать недоливающих автомобильное топливо владельцев АЗС к уголовной ответственности при «систематическом обмане потребителя», передает РБК.

В беседе с РБК Майоров отметил, что властям известны случаи недолива топлива и его заниженного качества в российских АЗС. По словам сенатора, контролирующие органы, в том числе Роспотребнадзор, должны проверить информацию от общественных организаций и найти способы привлечь к ответственности виновных в таких правонарушениях. «С этим надо бороться всеми административными мерами, привлекая и правоохранительные органы», — заключил Майоров.

По его словам, исследование Федерации автовладельцев России (ФАР), скорее всего, достоверно. В нем сообщалось о 76% недоливающих бензин АЗС в стране, экспертиза проводилась на заправках «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», «Татнефти» и ЛУКОЙЛа.

«Мы пока основываемся на выводах общественности, но я думаю, что, скорее всего, это соответствует действительности. Это крайне неприятная ситуация», — сказал сенатор.

Майоров подчеркнул, что «несколько его знакомых пострадали не только от недоливов, но и от некачественного топлива». «Приходилось потом долго, упорно и, самое главное, дорого ремонтировать свои автомобили. Поэтому государство должно обратить особое внимание на вопросы недолива и некачественности топлива в условиях его подорожания», — добавил он.

В Независимом топливном союзе также признали факт недолива топлива на АЗС. «Недолив и некачественное топливо — это элементы недобросовестной конкуренции, бороться с которыми — одна из задач союза», — подчеркивал в беседе с РБК вице-президент организации Дмитрий Гусев.

Как сообщили «Российской газете» в Росстандарте, проблему недолива топлива вынесут на обсуждение госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством главы Минпромторга Дениса Мантурова.


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Комментарии



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4 июля 2018  23:37
В Независимом топливном союзе также признали факт недолива топлива на АЗС.
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