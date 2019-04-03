В Совфеде предложили платить 50 тысяч рублей за рождение "третьего и последующего ребенка"
3 апреля 2019 23:35
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"Считаю необходимым закрепить обязанность субъектов федерации по принятию мер, направленных на пропаганду положительного образа многодетной семьи как одного из векторов государственной семейной и демографической политики", - говорится в письме.
В настоящее время, отмечает Кутепов, законопроект предполагает выплату 50 тысяч рублей только при рождении третьего ребенка, "что ставит в неравное и унизительное положение семей, у которых родился четвертый и последующие дети". Сенатор считает необходимым дополнить это положение упоминанием "третьего и последующего ребенка".
Также поправки предусматривают бесплатный проезд для школьников на городском транспорте и пригородных автобусах, скидку не менее 30% при оплате коммунальных услуг для многодетных семей и бесплатное питание в школах детей из таких семей вне зависимости от величины семейного дохода.
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