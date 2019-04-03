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В Совфеде предложили платить 50 тысяч рублей за рождение "третьего и последующего ребенка"

3 апреля 2019 23:35
98
Также поправки предусматривают бесплатный проезд для школьников на городском транспорте и пригородных автобусах, скидку не менее 30% при оплате коммунальных услуг для многодетных семей.
В Совете Федерации разработаны поправки к проекту федерального закона "Об основных гарантиях прав многодетных семей в Российской Федерации", предусматривающие единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей, соответствующие предложения и проект поправок содержатся в письме председателя комитета Совфеда по регламенту Андрея Кутепова вице-премьеру Татьяне Голиковой (есть в распоряжении РИА Новости).

"Считаю необходимым закрепить обязанность субъектов федерации по принятию мер, направленных на пропаганду положительного образа многодетной семьи как одного из векторов государственной семейной и демографической политики", - говорится в письме.

В настоящее время, отмечает Кутепов, законопроект предполагает выплату 50 тысяч рублей только при рождении третьего ребенка, "что ставит в неравное и унизительное положение семей, у которых родился четвертый и последующие дети". Сенатор считает необходимым дополнить это положение упоминанием "третьего и последующего ребенка".

Также поправки предусматривают бесплатный проезд для школьников на городском транспорте и пригородных автобусах, скидку не менее 30% при оплате коммунальных услуг для многодетных семей и бесплатное питание в школах детей из таких семей вне зависимости от величины семейного дохода. 
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Комментарии



Политика региона
3 апреля 2019  23:35
Также поправки предусматривают бесплатный проезд для школьников на городском транспорте и пригородных автобусах, скидку не менее 30% при оплате коммунальных услуг для многодетных семей.
В Совфеде предложили платить 50 тысяч рублей за рождение "третьего и последующего ребенка"
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