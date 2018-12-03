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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарскую область с двухдневным визитом прибыла делегация Королевства Нидерландов

3 декабря 2018 17:46
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Цель визита — укрепление взаимодействия Королевства Нидерландов и Самарской области в рамках реализации инвестиционного проекта в отрасли сельского хозяйства.
С 3 по 4 декабря 2018 года в Самарской области находится с визитом делегация Королевства Нидерландов. Цель визита — укрепление взаимодействия Королевства Нидерландов и Самарской области в рамках реализации инвестиционного проекта в отрасли сельского хозяйства.

В состав делегации вошли: Атташе по вопросам сельского хозяйства Посольства Королевства Нидерландов в России Меувос Браувер, директор департамента сельского хозяйства и пищевой промышленности европейского банка Рабобанк Руд Хюрне, а также представители инвестиционной ассоциации голландских фермеров.

В понедельник, 3 декабря, на базе Агентства по привлечению инвестиций Самарской области была проведена официальная встреча голландской делегации с представителями органов исполнительной власти Самарской области, профильными институтами развития и предприятиями региона. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области, ООО «РАДНА» и инвестиционной ассоциацией голландских фермеров в целях укрепления взаимодействия сторон в рамках реализации совместного инвестиционного проекта в сфере молочного животноводства. Проектом предусмотрено строительство высокотехнологичного животноводческого комплекса на 2400 голов дойного стада на территории Самарской области, инвестировать в который планируется более 3 млрд рублей. Строительство нового фермерского хозяйства позволит создать 240 рабочих мест. Срок реализации проекта составит 8 лет. Планируется, что комплекс будет построен в течение двух лет, а заготовки кормов партнеры планируют начать уже весной 2019 года.

Врио первого заместителя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил своевременность появления нового крупного производства как для жителей Самарской области, так и для соседних регионов: «Для Самарской области этот проект имеет очень большое значение. Мы хотим развивать не только производство, но и переработку молока. В настоящее время уже принят ряд нормативных документов, которые стимулируют развитие этой деятельности. Далее планируем оказывать государственную поддержку в рамках законодательства Российской Федерации».

Генеральный директор ассоциации голландских фермеров Гербен Вибе де Бур подчеркнул: «Мы работаем в России уже 15 лет, и нашим странам есть что предложить друг другу. В частности, в этом проекте мы готовы предоставить генетический материал для увеличения поголовья, оборудование для доения и решения в области менеджмента. При такой поддержке, которая заявлена со стороны правительств Нидерландов и Самарской области, мы уверены, что это будет крупный и успешный проект».

В рамках своего визита делегации посетит один из крупнейших действующих молочных комплексов региона с целью ознакомления с техническим оснащением предприятия, производственным процессом и оценки перспективных возможностей дальнейшего инвестиционного сотрудничества, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
3 декабря 2018  17:46
Цель визита — укрепление взаимодействия Королевства Нидерландов и Самарской области в рамках реализации инвестиционного проекта в отрасли сельского хозяйства.
В Самарскую область с двухдневным визитом прибыла делегация Королевства Нидерландов
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