В Самарской области убрали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
27 марта 2018 18:07
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Это сделано для того, чтобы привести региональный закон в соответствие с федеральным.
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