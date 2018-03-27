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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарской области убрали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

27 марта 2018 18:07
153
Также отменяется ограничение на торговлю алкоголем в местах общепита с 10 вечера до 10 дня.
27 марта  депутаты губдумы приняли поправки, снимающие запрет на продажу спиртного в помещениях меньше 50 кв. м, которые находятся в жилых домах. Также отменяется ограничение на торговлю алкоголем в местах общепита с 10 вечера до 10 дня, а в воскресенье - с 5 часов вечера. 

Это сделано для того, чтобы привести региональный  закон в соответствие с федеральным.


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Комментарии



Политика региона
27 марта 2018  18:07
Также отменяется ограничение на торговлю алкоголем в местах общепита с 10 вечера до 10 дня.
В Самарской области убрали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
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