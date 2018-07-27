В Самарской области будет разработана концепция по эффективному использованию наследия ЧМ-2018

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- учесть опыт организации ЧМ-2018 при проведении массовых мероприятий;- сохранить атмосферу единения и доброжелательности;- не допустить снижения уровня благоустройства, работы городских служб;- грамотно распорядиться наследием Чемпионата.В регионе будет разработана концепция по эффективному использованию наследия ЧМ-2018. На тренировочных площадках около "Самара Арены" планируют создать детские футбольные центры, где смогут заниматься тысячи ребят.Стадион "Торпедо" для проведения сборов и тренировок по-прежнему будет использовать сборная Швейцарии, которая выбрала Тольятти базой на время проведения ЧМ-2018.Самый главный спортобъект "Самара Арена" станет домашним стадионом для ФК "Крылья Советов".Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что по стадиону "Самара Арена" должна быть представлена не просто концепция, но конкретные планы использования каждого квадратного метра. К развитию прилегающей территории будут привлекать урбанистов и научные институты.Особое внимание - сохранению человеческого потенциала.2300 жителей региона стали волонтёрами ЧМ."Ни один из них не должен потеряться, - поставил задачу Дмитрий Азаров. - Уже сейчас это слаженная команда патриотов, готовая к решению самых сложных задач. Это наш резерв!", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.