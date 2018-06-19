В Самарской области система по предотвращению незаконной разработки новых карьеров пока работает недостаточно эффективно
19 июня 2018 15:06
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Прежде чем перейти к вопросам повестки, Дмитрий Азаров поблагодарил силовые ведомства за работу в период ЧМ-2018.
В ходе совещания рассматривалась проблема незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок, щебень и т.д).
В последнее время ситуация улучшается, за счёт постоянного наблюдения на ранее выявленных незаконных карьерах не фиксируется новых фактов нарушений.
В то же время, система по предотвращению незаконной разработки новых карьеров пока работает недостаточно эффективно.
На ряд участков, где залегают ОПИ, распределены лицензии, остальные находятся в так называемом нераспределённый фонде.
Чтобы предметно отслеживать использование этих земель и проводить системную работу по предотвращению нарушений, Дмитрий Азаров поручил Минлесхозу Самарской области провести на участках геологоразведку и поставить их на территориальный баланс запасов ОПИ Самарской области, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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