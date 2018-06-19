В Самарской области система по предотвращению незаконной разработки новых карьеров пока работает недостаточно эффективно

95

Прежде чем перейти к вопросам повестки, Дмитрий Азаров поблагодарил силовые ведомства за работу в период ЧМ-2018.В ходе совещания рассматривалась проблема незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок, щебень и т.д).В последнее время ситуация улучшается, за счёт постоянного наблюдения на ранее выявленных незаконных карьерах не фиксируется новых фактов нарушений.В то же время, система по предотвращению незаконной разработки новых карьеров пока работает недостаточно эффективно.На ряд участков, где залегают ОПИ, распределены лицензии, остальные находятся в так называемом нераспределённый фонде.Чтобы предметно отслеживать использование этих земель и проводить системную работу по предотвращению нарушений, Дмитрий Азаров поручил Минлесхозу Самарской области провести на участках геологоразведку и поставить их на территориальный баланс запасов ОПИ Самарской области, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.