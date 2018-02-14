В Самаре впервые прошло заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

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В среду, 14 февраля, в Самаре председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)провел выездное заседание Совета. В его работе принял участие врио губернатора Самарской областив, а также руководители федеральных структур, работающих на территории губернии, уполномоченные по правам человека в российских регионах.Напомним, делегация СПЧ работала в области в течении трех дней, члены совета посетили целый ряд социальных учреждений, проверили условия в местах принудительного содержания. Отдельное внимание было уделено вопросам соблюдения избирательных прав граждан и подготовки к выборам Президента страны.Дмитрий Азаров в начале работы отметил, что заседание совета по правам человека в Самарской области проходит первые. «Для нас крайне важно, что Самарская область стала открытой площадкой для публичного обмена мнениями, дискуссии правозащитников», - подчеркнул глава региона. Дмитрий Азаров добавил, что вся информация, полученная от членов совета по итогам их работы в области, все рекомендации, связанные с реализацией социальных и политических прав жителей губернии, будут учтены региональным Правительством в дальнейшей работе.Михаил Федотов, в свою очередь, поделился своими впечатлениями от Самарской области: «Самый главный вывод, который можно сделать по итогам нашей работы, в регионе развитое гражданское общество, оно живет и дышит, и дышит достаточно свободно». По мнению председателя СПЧ, дальнейшему развитию гражданского общества в Самарской области может способствовать создание в регионе общественного телевидения, созданного по аналогии с Общественным телевидением России.Михаил Федотов добавил, что целый ряд практик, применяемых в регионе, можно транслировать на федеральный уровень. В качестве примера правозащитник привел опыт областного суда: «Судьи лично посещают места лишения свободы. На мой взгляд, это очень важно, судья должен видеть как реализуются его приговоры. Я рекомендовал бы эту практику завести во всех регионах».В целом, положительные оценки состоянию дел по соблюдению прав человека дают все члены СПЧ, посетившие Самарскую области. Так, ответственный секретарь СПЧподелилась своими впечатлениями от посещения социальных учреждений региона. В частности, она высоко оценила уровень межведомственного взаимодействия при решение социальных проблем жителей региона: «Редко где можно встретить, когда представители различных ведомств, будь то здравоохранение, социальная защита или образования, дополняют друг друга, работают в единой команде».Нет серьезных нареканий у СПЧ и по подготовке региона к выборам Президента России. По мнению членов совета, примером для других субъектов может стать работа с наблюдателями, которая выстраивается в Самарской области. Также был высказан ряд замечаний.«Мы учтем все ваши рекомендации, усилим работу по обеспечению прозрачности всех выборных процедур. Наша задача – преодолеть сложившееся у экспертов и жителей к выборам в нашем регионе и выстроить работу по организации избирательных процедур исключительно так, как этого требует законодательство», - подчеркнул Дмитрий Азаров.В ходе заседания совета обсуждалось состояние пенитенциарной системы, работы судов присяжных, подведены итоги встречи членов с СПЧ с представителями общественных организаций области и обсуждались проблемы НКО. Кроме того, был поднят вопрос о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Как пояснил Дмитрий Азаров, работа по этому направлению в Самарской области еще не закончена. В ближайшее время федеральное Правительство должно принять новую программу по переселению и как только это будет сделано, региональные власти сразу направят заявку на участие.«Для Самарской области крайне важно было узнать мнение о Совета по правам человека по положению дел в регионе, выслушать ваши оценки и получить рекомендации. Мы понимаем, что по многим направлениям нам предстоит еще большая работа, мы в начале пути и ваши рекомендации позволят нам не наделать ошибок», - завершая заседание, сказал Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.