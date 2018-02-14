В Самаре впервые прошло заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
14 февраля 2018 18:28
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Напомним, делегация СПЧ работала в области в течении трех дней, члены совета посетили целый ряд социальных учреждений, проверили условия в местах принудительного содержания. Отдельное внимание было уделено вопросам соблюдения избирательных прав граждан и подготовки к выборам Президента страны.
Дмитрий Азаров в начале работы отметил, что заседание совета по правам человека в Самарской области проходит первые. «Для нас крайне важно, что Самарская область стала открытой площадкой для публичного обмена мнениями, дискуссии правозащитников», - подчеркнул глава региона. Дмитрий Азаров добавил, что вся информация, полученная от членов совета по итогам их работы в области, все рекомендации, связанные с реализацией социальных и политических прав жителей губернии, будут учтены региональным Правительством в дальнейшей работе.
Михаил Федотов, в свою очередь, поделился своими впечатлениями от Самарской области: «Самый главный вывод, который можно сделать по итогам нашей работы, в регионе развитое гражданское общество, оно живет и дышит, и дышит достаточно свободно». По мнению председателя СПЧ, дальнейшему развитию гражданского общества в Самарской области может способствовать создание в регионе общественного телевидения, созданного по аналогии с Общественным телевидением России.
Михаил Федотов добавил, что целый ряд практик, применяемых в регионе, можно транслировать на федеральный уровень. В качестве примера правозащитник привел опыт областного суда: «Судьи лично посещают места лишения свободы. На мой взгляд, это очень важно, судья должен видеть как реализуются его приговоры. Я рекомендовал бы эту практику завести во всех регионах».
В целом, положительные оценки состоянию дел по соблюдению прав человека дают все члены СПЧ, посетившие Самарскую области. Так, ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова поделилась своими впечатлениями от посещения социальных учреждений региона. В частности, она высоко оценила уровень межведомственного взаимодействия при решение социальных проблем жителей региона: «Редко где можно встретить, когда представители различных ведомств, будь то здравоохранение, социальная защита или образования, дополняют друг друга, работают в единой команде».
Нет серьезных нареканий у СПЧ и по подготовке региона к выборам Президента России. По мнению членов совета, примером для других субъектов может стать работа с наблюдателями, которая выстраивается в Самарской области. Также был высказан ряд замечаний.
«Мы учтем все ваши рекомендации, усилим работу по обеспечению прозрачности всех выборных процедур. Наша задача – преодолеть сложившееся у экспертов и жителей к выборам в нашем регионе и выстроить работу по организации избирательных процедур исключительно так, как этого требует законодательство», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
В ходе заседания совета обсуждалось состояние пенитенциарной системы, работы судов присяжных, подведены итоги встречи членов с СПЧ с представителями общественных организаций области и обсуждались проблемы НКО. Кроме того, был поднят вопрос о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Как пояснил Дмитрий Азаров, работа по этому направлению в Самарской области еще не закончена. В ближайшее время федеральное Правительство должно принять новую программу по переселению и как только это будет сделано, региональные власти сразу направят заявку на участие.
«Для Самарской области крайне важно было узнать мнение о Совета по правам человека по положению дел в регионе, выслушать ваши оценки и получить рекомендации. Мы понимаем, что по многим направлениям нам предстоит еще большая работа, мы в начале пути и ваши рекомендации позволят нам не наделать ошибок», - завершая заседание, сказал Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
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